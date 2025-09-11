詐團「花2元查公務車牌」躲警察　公路局急補監理網站漏洞

▲有詐欺犯罪集團利用監理系統查詢周邊車輛是否為公務車，躲避查緝。（示意圖／達志影像）

記者李姿慧／台北報導

新北市警方去年埋伏追捕詐欺車手，未料卻遭車手掌握行蹤及時逃逸，事後發現詐欺集團竟利用交通部「公路監理資料有償利用服務網」，單筆花2元竟能查到周邊是否有公務車，順利躲避警方查緝。公路局表示，已調整呈現內容，目前無法透過車號查詢車輛是否為公務車。

近來有詐欺犯罪集團利用「公路監理資料有償利用服務網」查詢車籍相關資訊，只要單筆花2元就能知道周邊附近的車輛是否為公務車，有車手因此順利掌握警方行動，成功逃避查緝。

公路局表示，為避免網站被不當利用，交通部公路局與檢警相關單位商討後，已調整呈現的內容，目前「公路監理資料有償利用服務網」已無法透過車號查詢方式，來推斷該車輛是否為公務用車。

公路局指出，「公路監理資料有償利用服務網」設置目的，是為讓民眾購買中古車輛前，可事先了解車輛相關資訊，避免遭受蒙蔽誆騙。同時考量中古車買賣車商、車貸銀行、車輛保險等業界之需求。因此，在不涉及個人資料與營業秘密，及「使用者付費」與「成本計價」等原則下，對外提供公路監理資料查詢服務。

公路局強調，「公路監理資料有償利用服務網」資料呈現，係採分級制度，例如：輸入車牌號碼，僅提供車輛基本資訊，若輸入車牌號碼及車主身分證字號，才會提供更進一步資訊，但相關資訊均會去個資化、識別化，避免個資洩漏。

公路局也表示，將持續配合檢調及警政相關單位之打詐作為，同時持續滾動檢討「公路監理資料有償利用服務網」查詢服務功能，在兼顧防範詐騙、維護民眾及業者使用需求間取得平衡。