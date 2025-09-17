　
大陸 大陸焦點 特派現場

清華學霸在美炫富秀7億年薪引調查　美司法部：詐欺犯在逃狀態

▲清華學霸吳艦在美炫富，被揪出有詐欺客戶嫌疑。（圖／翻攝極目新聞）

▲清華學霸吳艦在美炫富，被查出有詐欺客戶嫌疑。（圖／翻攝極目新聞，下同、）

記者魏有德／綜合報導

清華大學高材生吳艦曾在個人社群上炫富2350萬美元（約新台幣7.6億元）年薪引起外界關注，正因其高調炫富而被美國司法部與證券交易委員會（SEC）盯上，經調查後同時提起刑事與民事訴訟，罪名包括電匯詐欺、證券詐欺與洗錢。

▲清華學霸吳艦在美炫富，被揪出有詐欺客戶嫌疑。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，吳艦2011年畢業於清華大學，2017年取得美國康乃爾大學哲學博士學位，曾在知名投資機構 Citadel 實習，2018年進入量化基金巨頭Two Sigma任職，三年內火速升任副總裁。

吳艦在2023年更成為該公司高級副總裁，同年，他未使用微信朋友圈，而是在外網社群上「悄悄炫富」，稱自己年薪暴漲至2350萬美元，貼文一度引起網友們熱議，因此觸發Two Sigma內部調查。

SEC起訴書指出，吳艦自2021年至2023年間，暗中操控至少14個投資模型，未經授權進行修改，使模型實際上重複既有策略，違反公司「模型必須具獨特性」的規範。這些操作導致部分客戶損失至少1.65億美元，而由公司高管與員工投資的基金卻額外獲利4.5億美元。檢方認為，吳艦因此獲取數百萬美元不當獎金，並購置價值數百萬美元的曼哈頓豪宅。

Two Sigma在致客戶信中坦言，吳艦操縱交易模型的目的在於提高個人薪酬，公司直到2023年夏天才發現多個模型出現異常相關性，隨後展開調查並於2024年將其解雇，並已對客戶進行賠償。SEC表示，雖然公司已追回部分獎金，但吳艦仍保有約1780萬美元的現金獎勵。
公開資訊顯示，Two Sigma為全球最具規模的量化對沖基金之一，長期以數學模型與演算法驅動投資決策。吳艦的案件不僅凸顯金融業內部風控的脆弱性，也再次引發外界對「量化交易黑箱」的質疑。

美國司法部透露，34歲的吳艦目前居住紐約，但已處於在逃狀態，至今無法確認其律師代表。案件曝光後，不僅震驚華爾街金融圈，也讓外界重新檢視量化基金的內部監管漏洞。

09/16 全台詐欺最新數據

