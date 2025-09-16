　
社會 社會焦點 保障人權

33歲男欠友人9萬遭強押上車　三重警50分鐘攔車拘捕4匪到案

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區日前晚間一名33歲葉姓男子因積欠友人31歲許姓男子9萬元債務，雙方相約談判時，竟被許男等4人強行押上車，隨後在車內達成協議後，葉男無傷被放下車。有目擊民眾見狀立即報警。三重警方獲報後，立即組成專案小組，在短短50分鐘內成功攔截犯案車輛，將4名嫌犯全數逮捕歸案。全案訊後依妨害自由、妨害秩序等罪嫌移送法辦。

▼三重區葉男被許男等4人強押上車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼三重區葉男被許男等4人強押上車，葉男與許男達成協議後被釋放下車（紅圈），警方獲報攔車逮捕許男等4人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

13日晚間10時許，葉姓男子因積欠友人許姓男子9萬元債務，雙方相約在三重區龍濱路協商。不料過程中，葉男被許男找來的28歲邱男、32歲黃男、27歲劉男等3人強行押上車，沒多久，葉男與許男已達成協議，自行下車返家。

葉男被押上車時，有民眾目擊整個過程，嚇得立即報警，三重警分局獲報後，立即組成專案小組，調閱周邊監視器畫面，鎖定犯案車輛，並展開追緝，在案發後短短50分鐘內，在三重區平安街成功攔截這輛小客車。當場逮捕車內的許男、邱男、黃男、劉男等4名嫌犯。葉男經警方通知後主動到案說明，訊後全案依妨害自由、妨害秩序等罪嫌，將許男等4名嫌犯移送新北地檢署偵辦。

▼三重區葉男與許男達成協議後被釋放下車（紅圈） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼三重區葉男被許男等4人強押上車，葉男與許男達成協議後被釋放下車（紅圈），警方獲報攔車逮捕許男等4人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方獲報攔車逮捕許男等4人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼三重區葉男被許男等4人強押上車，葉男與許男達成協議後被釋放下車（紅圈），警方獲報攔車逮捕許男等4人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

