假辦案偷查個資　南投警濫用「165反詐平台」2罪起訴

▲南投縣警局警務參涉嫌假辦案之名，要求下屬查詢報案人個資。（圖／翻攝自Google地圖）

記者劉昌松／台北報導

南投縣警局主任秘書室警務參謝浚鋒，為了幫朋友梁慶飛解決官司問題，佯稱有詐團線報，要求部屬進入165反詐騙系統平台，查詢特定銀行帳戶資料，再將查得的被害人個資交給梁；台北地檢署調查後，依違反《個資法》等罪起訴謝、梁，至於幫忙查資料的陳姓警員因讓謝浚鋒有機會窺視查詢結果，涉有過失罪嫌，需繳交2萬元到國庫，換取緩起訴處分。

本案是檢警偵辦假律師李克毅，涉嫌勾結地下盤商兜售未上市股票的23億元吸金詐欺案時，在盤商梁慶飛的手機內，意外發現屬於警務系統的個人資料檔，循線查出，梁早在2024年間，就為了要確認用來收受詐欺款的人頭帳戶狀況，找警務人員協助查詢是否帳戶被凍結。

任職南投縣警局的謝浚鋒想幫朋友的忙，但因職務上無權查詢相關資料，因此在2024年10月21日、11月6日，以「我有詐欺集團線報，縣民提供這個銀行帳戶，可以看看有無被警示」為由，要求南投縣刑大陳姓偵查員登入165反詐騙系統平台，然後就看著電腦螢幕上的查詢結果，記下人頭帳戶遭警示的案件報案人個資，並回報給梁慶飛。

檢察官起訴謝浚鋒、梁慶飛各涉犯2次《刑法》洩密罪、《個人資料保護法》非法利用個資罪嫌，依法提起公訴。陳姓警員以為是在幫前輩、長官辦案，疏於注意而讓謝浚鋒有機會在一旁窺視查詢結果，屬於過失犯，獲檢察官處分緩起訴1年。