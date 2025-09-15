南科消防進校園！　師生親手滅火迎國家防災日

▲南科實驗中學邀請消防分隊進行防災日演練，師生親手體驗滅火操作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「防災」不能只喊口號，還要落實在行動！9月21日即將迎來「國家防災日」，南科實驗中學於15日搶先舉行防災日演練活動，邀請南科消防分隊進校園，透過「玩中學、做中學」的方式，將防災觀念融入日常，讓應變成為習慣與本能。

演練過程中，消防員示範地震發生時的「趴下、掩護、穩住」動作，並安排實火演練，讓師生親手操作滅火器，體驗「與火正面交鋒」的震撼。為確保安全，消防分隊事先布設水線，全程守護，讓學習過程既真實又安心。

消防分隊也結合近期火災案例，提醒師生日常居家應注意用電與爐具安全，優先選擇具熄火裝置或異常斷電功能的產品，並安裝「連動式火災警報器」，養成檢查「是否遺留火種」的習慣。此外，也針對防範一氧化碳中毒、瓦斯與卡式爐安全使用、爆竹煙火規範進行宣導，全面提升安全意識。

南消第四大隊長蔡國保指出：「準備緊急避難包，就像是家人的安全保險。面對災害時，冷靜、快速且正確的反應，才能把傷害降到最低。」南科消防分隊則強調，希望透過一次次演練，讓防災意識向下紮根，並延伸到家庭與社區，共同打造有韌性的安全家園。