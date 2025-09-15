IRB+無人機齊上陣！高雄特搜隊急流訓練　打造複合式救援戰力

▲▼為強化消防人員在複雜水域環境下的應變與救援能力，高雄市政府消防局特搜大隊於日前，在六龜區荖濃溪舉辦了「IRB（充氣式救生艇）操作與救援訓練」。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

為強化消防人員在複雜水域環境下的應變與救援能力，高雄市政府消防局特搜大隊於8月30、31日及9月13、14日，在六龜區荖濃溪舉辦了「IRB（充氣式救生艇）操作與救援訓練」。本次訓練不僅集結特搜大隊成員，更邀請各大隊消防人員共同參與，旨在全面提升水域救援的整體戰力。

本次訓練課程由荖濃溪救生義消分隊教官團隊精心規劃，內容涵蓋多項實戰科目，包括「橡皮艇與船外機的組裝及保養」、「划槳及船外機操艇技巧」、「船艇定位與航行」以及「動態水域救援要領」等。學員們在湍急的荖濃溪中，冒著烈日與水流，反覆練習艇外機操控、快速下水及團隊協作等高難度動作。

不同於靜態水域，急流操艇因水流不定且暗藏岩石，對技術要求更高。透過不斷的實作演練，消防人員不僅熟悉裝備特性，更學習在複雜環境下保持冷靜判斷，確保未來每一次救援任務都能安全、迅速地完成。

本次訓練的一大亮點，是首度將無人機科技與急流IRB訓練相結合。透過空拍機的即時監控，不僅能全面掌握訓練過程的安全性，更模擬在複雜地形中，將救生頭盔、救生衣、救援繩索以及油料等物資，精準投送到待救區域，提供即時支援。此舉展現了高雄市消防局積極運用新科技輔助救災的決心，大幅提升了水域救援的效率與安全性。

高雄市政府消防局表示，IRB是面對颱風淹水、河川暴漲等水域災害時的重要工具。未來，特搜大隊將持續推動多元化訓練，不斷強化救災專業技能與戰力，以最堅定的行動，為市民的生命財產安全提供最可靠的保障。