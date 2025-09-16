帥消防拍「54秒無聲片」獲萬讚　一堆人默默看完

記者陳俊宏／綜合報導

台南市消防局第六大隊和緯分隊拍攝一支很有創意的宣導影片，吸引超過1.3萬人按讚，讓許多網友直呼，「我竟然乖乖看完了」、「消防隊穿這麼多，扣100。」

這支54秒的「無聲影片」是要宣導民眾用火安全，影片中一名帥氣消防員全副武裝坐著，他全程沒講話只是看著鏡頭，不斷滑動平板螢幕上的字幕。

▼消防員拍創意影片獲得熱烈迴響。（圖／翻攝台南市消防局第六大隊和緯分隊臉書）



字幕中寫道，「我是一名消防員，我不想拍影片，但拍影片業務會加分，一則+10分，我沒有想加分，但我還是拍了，因為守護你們的安全，是我們的職責。」

字幕提到，「中秋節快到了，我只想你們做好居家防火、預防火源、確保逃生、人離火熄，不要亂丟菸蒂，檢查電線與電器，不要堵塞消防通道，安裝住警器，關注消防安全，做好個人防護。」

▼消防員拍創意影片獲得熱烈迴響。（圖／翻攝台南市消防局第六大隊和緯分隊臉書）

字幕最後說，「好了，就到這邊了，烤肉就好，不要叫我們一起去，除非有啤酒，開玩笑的。下次再拍廢片了，祝大家中秋節快樂。」

整支影片沒有聲音，但十分有創意，讓許多人都默默看完。網友們留言，「這片子真的達到宣導的效果了！研讀29張，張張精彩，太有才了」、「呵呵，我竟然乖乖看完了」、「雖然你一言不發，但是我認真看完了」、「現在學長都這麼帥的嗎」、「消防隊穿這麼多，扣100」、「想認真看平板，卻又忍不住看學長，兩邊好難兼顧。」