未滿24小時！8月5日再破史上「最短一天」紀錄　縮短1.51至1.66毫秒

▲地球自轉速度一個月內三次打破最快紀錄。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

國際地球自轉服務系統（IERS）昨（5）日數據顯示，這一天，地球自轉週期比標準24小時縮短了1.51毫秒，並可能接近1.66毫秒，成為2025年最短的太陽日，也是今夏第三次打破歷史最短一天的極值。也就是說，地球就像是按了「快進鍵」一般，自轉稍微加速了一點，時間和空間之謎，再次吸引宇宙科學愛好者的好奇。

《封面新聞》報導，8月5日，很可能是2025年最短的一天，根據科學家預測，這一天比正常的24小時短了1.51毫秒，甚至有可能是超過1.66毫秒，成為有觀測數據以來最短的一天。

值得注意的是，在過去一個月的時間裡，地球已經有兩次太陽日少於24小時的情況發生，分別是在2025年7月9日和7月22日，雖然，最終的測定數據還沒有被確認，但1.23毫秒和1.36毫秒，都是以毫秒計的細微變化，反覆出現。

長期以來，人類往往以「加秒」的形式來使得地球自轉時間和人類行為「同步」，然而，科學家們仍在觀察，加速趨勢若持續到2029年，人類將探究嘗試「負閏秒」的操作行為，也就是把標準時間往前調。

這樣的情況若發生，將會是UTC（原子時）建立以來，從未執行過的修正模式，包括全球通信網陸、衛星定位系統、金融交易時序、航空調度等關鍵技術都將受到影響，帶來的技術性連鎖反應將遠超人類預期。