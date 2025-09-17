　
地方 地方焦點

統領廣場迎七週年慶　知名品牌新櫃進駐＋多重好康拚業績

▲統領廣場迎七週年慶

▲統領廣場迎七週年慶，知名品牌新櫃進駐＋多重好康拚業績。（圖／統領廣場提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園火車站前的「統領廣場」，迎接七週年慶，9月25日至10月20日盛大舉辦週年慶活動，以「樂7來，愛能量再起動」為主題，即起推出「多重滿額贈」、「多重夢幻抽大獎」、「品牌新櫃進駐」三大亮點活動，打造充滿溫暖與驚喜的購物環境。

▲統領廣場迎七週年慶

▲統領會員滿額抽夢幻大獎及贈送多重好康。（圖／統領廣場提供）

統領廣場17日表示，公司近年因多名優秀年輕、具熱情的幹部夥伴，加入經營團隊，隨時掌握潮流的脈動，掌握消費者的品牌訊息，在競爭激烈的百貨業界，克服多方挑戰，今年8月創造成長26%佳績，1~8間亦成長20%以上，相當不容易！

▲統領廣場迎七週年慶

▲絨毛西瓜玩偶（左）可冷凍和微波。逼真可愛貓玩偶（右）陪伴很療癒。（圖／統領廣場提供）

統領廣場歡慶七週年慶，推出統領會員滿額抽夢幻大獎及贈送多重好康，並特別回饋統領金卡、黑卡會員，單筆滿10,000元，抽「三陽機車」Fiddle125 CBS版；單筆滿7,000元，抽「可樂旅遊」澳門三天兩夜機加酒自由行套組(來回機票、水舞間門票等多項夢幻好禮，讓消費不只划算，更充滿期待！

另外，還有全新概念店、桃園首店、海外首店、全台百貨首店等知名品牌新櫃進駐，要讓統領七週年慶亮起來，並為消費者打造充滿溫暖與驚喜的購物環境。

