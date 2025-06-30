放暑假首日！　統領廣場專寵學生迎賓儀式超窩心

▲統領廣場以拉炮禮、擊掌、加碼限時優惠等專寵學生迎賓儀式，慶學生放暑假。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園火車站前的桃園統領廣場，歡迎同學放暑假，30日以拉炮禮、擊掌、加碼限時優惠等專寵學生迎賓儀式，迎接由學校結業式後，抵統領廣場外等候開館湧入的學生族群，爭搶年輕族群的消費商機。

▲學校結業式後，抵統領廣場外等候開館湧入的學生族群。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園統領廣場表示， 6月30日適逢多數學校的結業式，位在交通精華地段，同學下課必經之處的統領廣場，為熱烈歡迎學生們，特別企劃「恭賀結業式迎賓儀式迎賓禮」迎接同學們完成節結業式迎接暑假的到來。

炎熱酷暑的天氣高溫不下，同學們不減熱情聚集在統領廣場的周圍入口，彷彿百貨公司的門打開就是暑假的的開始，為了回饋熱情的同學，特別推出限時專屬學生優惠，憑學生證可享眾多專櫃的促銷活動。開店整點時刻，由統領廣場郭玫君店長帶領同仁們列隊迎賓，伴隨著響炮的聲音與繽紛的彩帶、熱情大力歡呼「恭喜同學~放假了」，現場氣氛熱鬧非凡。

有同學舉手要求統領廣場同仁們擊掌回應、還有同學自比小愛心回應同仁「愛你喲」、更有同學幽默回應「被你發現啦(我放假了)…」，同學們既害羞又開心的表情與熱烈有趣的回應實在是太可愛了，更為統領廣場注入清新的活力。