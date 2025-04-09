　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

迎母親節　統領廣場推出桃園首店、特惠抽大獎

▲迎母親節，統領廣場推出桃園首店、特惠抽大獎

▲面對競爭激烈市場，桃園統領持續創造商圈的差異化，和站前商圈共存共榮。（圖／統領提供）

記者楊淑媛／桃園報導

爭搶母親節商機，各大百貨公司、購物中心紛紛祭出超值滿額禮、特惠等活動搶客。位於桃園火車站、站前商圈的桃園統領廣場，店長郭玫君9日指出，面對競爭激烈市場，統領持續更努力的創造商圈的差異化，和站前商圈共存共榮，只有商圈可以再度繁榮，統領百貨的人流量和來客數才會成長。

▲迎母親節，統領廣場推出桃園首店、特惠抽大獎

▲迎母親節，統領廣場推出桃園首店、特惠抽大獎等活動搶業績。（圖／統領提供）

郭玫君也指出，統領廣場也在今年母親節前，推出多家桃園首店、品牌獨家、旗艦店，要讓統領的消費者感受到更多品牌獨特魅力，滿足消費創造的與眾不同。因此，這次更攜手館內品牌推出優質來店禮，第一波有MISS21 SUPER MARKET可愛的眼睛手手襪；第二波還有MISS21 SUPER MARKET超萌配件-漢堡薯條襪；第三波再送ONNY&READ芭比收納包。

▲迎母親節，統領廣場推出桃園首店、特惠抽大獎

▲位於桃園統領一樓的MISS21 SUPER MARKET是全台首店。（圖／記者楊淑媛攝）

迎接母親節，統領廣場祭出超值滿額禮活動，零售區單筆滿3,000送300；餐飲區滿2,000送200，全館消費滿3,500再贈漢普頓酒店、田中馥御花園酒店住宿抽獎券。

▲迎母親節，統領廣場推出桃園首店、特惠抽大獎

▲饗泰多泰式風格餐廳，泰愛媽媽母親節限定套餐。

除了各種品牌商品，統領廣場5至8樓美食天堂，有泰式、燒烤、火鍋、中式各樣美食一應俱全，饗泰多泰式風格餐廳，泰愛媽媽母親節限定套餐，可大啖冠軍月亮蝦餅、咔滋椒麻雞、清香檸檬魚、黃咖哩軟殼蟹、紅咖哩嫩牛、青檸野菇雞湯，及涼拌、時蔬料理，澎湃款待媽咪「饗泰多」母親節外帶套餐4/10起預購。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 2 1975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中華隊「經典賽分組出爐」！有望對戰大谷翔平
鄭宗哲大聯盟首秀全台熬夜應援！帥氣封面亮相、穿西裝上班路曝光
快訊／台中死亡車禍！一男喪命
中國全面反擊！警告民眾赴美旅遊、留學「做好風險評估」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

迎母親節　統領廣場推出桃園首店、特惠抽大獎

高雄怪阿北路上「偷聞少女髮香」！噁心畫面曝光　警方要辦了

快訊／中橫便道8.2K無預警崩塌　搶修遇大雨明晨將搶修

二手家電行深夜突傳火警　南投消防局動員花10多分鐘控制撲滅

元馨儀獲新北模範母親　侯友宜親賀：逆境中奮起勇者

新北鶯歌第二納骨塔今動土　侯友宜：打造公園化追思空間

全國最友善！新北無障礙考核11連冠　工務局市政會議分享榮耀

新北聯合徵才4／11新莊登場　逾千職缺涵蓋多元產業

台南社造有成：我們這一「佳」　建構青年交流平台編起少年ㄟ青春夢

拖吊不手軟！台東環保局強化廢棄車輛管理機制

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

GD：李洙赫你到底要不要唱～　錄音室上演真實好友鬥嘴

【誰也不讓誰】2車匯入匝道併排行駛險釀碰撞

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

迎母親節　統領廣場推出桃園首店、特惠抽大獎

高雄怪阿北路上「偷聞少女髮香」！噁心畫面曝光　警方要辦了

快訊／中橫便道8.2K無預警崩塌　搶修遇大雨明晨將搶修

二手家電行深夜突傳火警　南投消防局動員花10多分鐘控制撲滅

元馨儀獲新北模範母親　侯友宜親賀：逆境中奮起勇者

新北鶯歌第二納骨塔今動土　侯友宜：打造公園化追思空間

全國最友善！新北無障礙考核11連冠　工務局市政會議分享榮耀

新北聯合徵才4／11新莊登場　逾千職缺涵蓋多元產業

台南社造有成：我們這一「佳」　建構青年交流平台編起少年ㄟ青春夢

拖吊不手軟！台東環保局強化廢棄車輛管理機制

迎母親節　統領廣場推出桃園首店、特惠抽大獎

爐主攻城獅力退戰神！直播卻屢次「黑畫面」　TPBL官方解釋原因

經典賽分組出爐！台灣與日、韓同組　有望對戰大谷翔平

神級吐槽？勇士主帥暫停時突向自家射手介紹：那是柯瑞啊

前美商務部官員建議：台灣與他國結盟、不要一下就把底牌亮出

指甲「月牙不見」代表生病？　醫師示警：遇2種情況宜就醫

合作10年金塊主帥被炒！約基奇動向受矚　湖人成最熱門下家

鄭宗哲大聯盟首秀全台熬夜應援！帥氣封面亮相、穿西裝上班路曝光

川普瘋了嗎？　論「貿易」當做一種國家權力展示的手段

快訊／台中南屯死亡車禍！行人「穿越馬路遭撞」　送醫不治

【耍帥翻車？】騎士催油門衝過頭...自摔跌坐在地

地方熱門新聞

關稅重擊台南水產養殖業　業者悲嘆「只能收了」

新北「這商店街」如今空無一人

建設公司欠稅罰1214萬元拒繳實際負責人管收獲准

板橋重慶公園「大鯨魚遊戲場」今啟用

台南市府旁發生小客車撞分隔島翻車

全台最小啄木鳥現身台南水道博物館成生態新亮點

高雄怪阿北騷擾少女！偷聞髮香畫面曝

快訊／中橫便道8.2K崩塌　明晨搶修

Feeling18新闢靠山咖哩旗艦店當孩子成長的靠山

美大漲關稅衝擊花蓮石材業　15%訂單遭暫緩

護理師車禍肝臟裂傷　安泰TAE手術搶救成功

慶開齋節　移民署舉辦穆斯林文化宣導暨體驗

台中警局長力推　谷關派出所新任所長

大內壢同濟會力挺　台東桃園城鄉交流圓夢

更多熱門

相關新聞

元馨儀獲新北模範母親　侯友宜親賀：逆境中奮起勇者

元馨儀獲新北模範母親　侯友宜親賀：逆境中奮起勇者

母親節即將到來，新北市長侯友宜今（9日）前往汐止區，親自向獲選為今年度模範母親代表的68歲元馨儀女士致賀。市長侯友宜盛讚她是一位從困境中茁壯成長、用愛教養2名女兒、並投身公益的最堅強母親，展現母愛最動人的樣貌。

高鐵母親節「增44班加班車」4／11開賣　加碼8班大學生5折列車

高鐵母親節「增44班加班車」4／11開賣　加碼8班大學生5折列車

台鐵母親節加開6班「EMU3000型新自強號」　4／11開放訂票

台鐵母親節加開6班「EMU3000型新自強號」　4／11開放訂票

「最夢幻氣墊」蜜桃粉秒殺少女心

「最夢幻氣墊」蜜桃粉秒殺少女心

桃園廢電池回收再加碼　推出月月抽大獎

桃園廢電池回收再加碼　推出月月抽大獎

關鍵字：

母親節統領廣場桃園首店特惠抽大獎

讀者迴響

熱門新聞

川普提台積電：不來美國建廠課100%關稅

川普「對等關稅」生效　對台影響一次看

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商

「全聯先生」消失2年多…近照曝光帥成這樣

陸商務部：對美追加訴訟

獨／麥當勞少女遭性侵亡　主管全身而退原因曝

正妹實習醫捷運斷片！慘被7旬翁溫泉旅館性侵

他負120萬快掛了！苦主「被1檔害慘」：賠100多萬

快訊／國家警報響！發生有感地震　台北感受搖晃

20歲男員工暴打女店長！主廚切菜不救：乾我什麼事

玖壹壹師弟持毒＋販毒遭收押　經紀公司強硬回應

7度性侵大哥16歲孫女　假名醫遭黑幫追殺

快訊／總統府怒列資料：赴美談判旅費、扶持產業預算　被藍白凍刪了！

新光三越氣爆原因大逆轉　瓦斯總開關沒關

上膛實彈舉T91步槍瞄準長官　中士被起訴

更多

最夯影音

更多

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面