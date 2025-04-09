▲迎母親節，統領廣場推出桃園首店、特惠抽大獎

▲面對競爭激烈市場，桃園統領持續創造商圈的差異化，和站前商圈共存共榮。（圖／統領提供）

記者楊淑媛／桃園報導

爭搶母親節商機，各大百貨公司、購物中心紛紛祭出超值滿額禮、特惠等活動搶客。位於桃園火車站、站前商圈的桃園統領廣場，店長郭玫君9日指出，面對競爭激烈市場，統領持續更努力的創造商圈的差異化，和站前商圈共存共榮，只有商圈可以再度繁榮，統領百貨的人流量和來客數才會成長。

▲迎母親節，統領廣場推出桃園首店、特惠抽大獎等活動搶業績。（圖／統領提供）

郭玫君也指出，統領廣場也在今年母親節前，推出多家桃園首店、品牌獨家、旗艦店，要讓統領的消費者感受到更多品牌獨特魅力，滿足消費創造的與眾不同。因此，這次更攜手館內品牌推出優質來店禮，第一波有MISS21 SUPER MARKET可愛的眼睛手手襪；第二波還有MISS21 SUPER MARKET超萌配件-漢堡薯條襪；第三波再送ONNY&READ芭比收納包。

▲位於桃園統領一樓的MISS21 SUPER MARKET是全台首店。（圖／記者楊淑媛攝）

迎接母親節，統領廣場祭出超值滿額禮活動，零售區單筆滿3,000送300；餐飲區滿2,000送200，全館消費滿3,500再贈漢普頓酒店、田中馥御花園酒店住宿抽獎券。

▲饗泰多泰式風格餐廳，泰愛媽媽母親節限定套餐。

除了各種品牌商品，統領廣場5至8樓美食天堂，有泰式、燒烤、火鍋、中式各樣美食一應俱全，饗泰多泰式風格餐廳，泰愛媽媽母親節限定套餐，可大啖冠軍月亮蝦餅、咔滋椒麻雞、清香檸檬魚、黃咖哩軟殼蟹、紅咖哩嫩牛、青檸野菇雞湯，及涼拌、時蔬料理，澎湃款待媽咪「饗泰多」母親節外帶套餐4/10起預購。