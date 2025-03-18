▲桃園統領廣場響應3/22世界關燈日，推動綠色消費愛地球。（圖／統領提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全球最大節能減碳環保行動世界關燈日「Earth Hour地球一小時」，將於3月22日晚間20:30至21:30展開。桃園統領廣場與全球同步響應，關閉廣場外牆與非必要照明設備一小時，以實際行動支持節能減碳，提醒人們珍惜地球資源、降低碳排放，一起守護地球。

統領廣場18日表示，桃園統領不僅為桃園時尚與潮流指標，提供優質購物體驗，更積極推動環保、綠色消費與注重社會永續責任。鼓勵大眾一起為環境盡一份心力。除了每年響應世界關燈日，更在日常經營中推動綠色行動，包括：

(1)館內空調溫度全年設不低於26度，節能又舒適。(2)洗手間推行擦手紙「一張就足夠」，從小處落實節約行動。(3)鼓勵使用環保購物袋、環保杯，減塑愛地球。(4)節約用水，每節省1度水，即可減少10噸廢水處理的碳排放，期讓環保成為一種潮流生活方式，每個人都可以輕鬆愛地球。

▲桃園統領廣場推動綠色消費。（圖／統領提供）

除此之外，桃園統領並於每年推出「永續綠動力攜手愛地球」活動，讓綠色消費成為生活的一部分：消費者在購物的同時，也能參與愛地球的行列，並透過會員回饋機制，鼓勵民眾實踐環保行動有：

1. 雲端E消費：當月館內消費發票存入載具，即可參加抽獎。

2. 搭乘火車購物更環保：會員持當日火車票根電子憑證與發票，可獲得會員點數10點。

3. 舊衣回收新價值：每週三於3F「2nd STREET」成功收購服飾，可兌換會員點數35點。

4. 綠色飲食有好禮：每週三於2F「果然匯」用餐，可獲得會員點數6倍贈。

5. 二手書捐贈，讓愛延續：即日起至3/22，捐贈一本書可獲得會員點數10點，(一本二手書可減少34公斤碳排放量)

迎接春天來臨，統領館內同步推出春天綠色潮流活動。即日起-4/7(一)「四季春多多綠」活動開跑，1-3F零售區 單筆3,000抽那山那谷露營車住宿，單筆2,000送獨家來店禮，五六日加碼單筆3,500送恐龍展門票。另外，持續進行到3/23(日)的統領女孩節，凡黑卡、金卡會免費兌換「莫凡彼」電子咖啡兌換券乙份，會員當日於統領廣場消費服飾、包包、鞋款、配件，單筆380元免費兌換「可不可熟成紅茶」50元電子兌換券。