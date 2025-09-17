嘉義監理站大型車檢驗車道施工　9／19暫停1天

▲▼ 嘉義市監理站大型車檢驗車道9月19日暫停檢驗！ 。（圖／嘉義區監理站提供）
記者翁伊森／嘉義報導
嘉義市監理站表示，本站大型車檢驗車道因配合檢驗設備更新施工，將於9月19日（星期五）整日暫停檢驗服務。為避免民眾臨櫃不便，請車主及業者提前規劃檢驗時程，建議可於施工日前或完工後再行辦理。施工完畢後，本站將立即恢復大型車檢驗作業。一般小型車與其他相關業務不受影響，仍照常受理。
嘉義市監理站提醒，車主若有檢驗期限屆滿之需求，可多加利用鄰近監理機關服務，以確保行車安全及合法上路權益。
