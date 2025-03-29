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高齡駕駛注意！　嘉義市監理站換照提醒

▲▼ 換照方便又迅速！嘉義市監理站114年4月份高齡者駕照換照服務 。（圖／嘉義市監理站提供）

▲ 嘉義市監理站114年4月份高齡者駕照換照服務 。（圖／嘉義市監理站提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

監理單位提醒，收到高齡駕駛執照換照通知，務必要處理;高齡駕駛換照是以「實際年齡」來計算，分別在75歲、78歲、81歲（以此類推），需前往監理站完成換照手續，以免駕照過期或註銷受罰喔!

▲▼ 換照方便又迅速！嘉義市監理站114年4月份高齡者駕照換照服務 。（圖／嘉義市監理站提供）

嘉義市監理站為關懷高齡駕駛人用路安全，每月定期與轄區衛生所跨機關合作，提供75歲以上高齡駕駛人體檢及認知功能測驗之換駕照服務。只要當月年滿75歲，或者是75歲以上的高齡駕駛人，收到通知單或接到電話通知，都可以前往辦理駕照換發。年滿75歲高齡駕駛人如未於期限內完成換照，且遭違規記點或吊扣駕照處分者，請於通知後三個月內完成換照，未完成換照將依規定公告註銷駕駛執照。

若民眾已經沒有騎車或開車需求，也可以至現場辦理駕照繳回或透過監理服務網辦理駕照註銷(網址:https://www.mvdis.gov.tw/m3-emv-drv/driver/driverLicenseCancellation)。

▲▼ 換照方便又迅速！嘉義市監理站114年4月份高齡者駕照換照服務 。（圖／嘉義市監理站提供）

請要換照的高齡駕駛人，檢查時攜帶駕照正本、身分證正本、最近兩年內同1組的1吋照片4張及相關費用(體檢費用依各檢測單位收費標準收費，本站認知功能測驗費用為200元、換發駕駛駕照規費每張50元)後於當日到場辦理。如有違規罰鍰未結案者，請先行繳清；如不再駕駛車輛，可辦理駕照繳回註銷，親自辦理或委託家人代辦皆可（委託家人代辦，除本人身分證外，請另檢附代辦人身分證）。

相關活動資訊，時間及地點如下，請大家把握機會就近辦理：
114年4月14日(星期一)：嘉義縣溪口鄉衛生所，下午2時至4時。
114年4月15日(星期二)：嘉義市西區衛生所，上午9時至11時。
114年4月17日(星期四)：嘉義縣番路鄉衛生所，上午9時至11時。
114年4月18日(星期五)：嘉義縣大林鎮衛生所，下午14時至16時。

高齡鄉親可利用時間預先至就近衛生所、公立醫院或代辦所辦理身體檢查縮短辦理時間，體檢單位(體檢費用依各檢測單位收費標準收費)如下：嘉義市西區衛生所、嘉義縣溪口鄉衛生所、嘉義縣番路鄉衛生所、嘉義縣大林鎮衛生所；嘉義市信合美診所、王國哲診所、安心醫院、聖馬爾定醫院、嘉義基督教醫院、衛生福利部嘉義醫院、嘉義榮民總醫院等單位。

 
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