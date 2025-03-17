又抓到了　屏東監理站查檢驗員揪出偽造車牌

▲屏東監理站再查獲偽造車牌 。（圖／屏東監理站提供）

記者陳崑福／屏東報導

高雄區監理所屏東監理站今(17)日辦理日常車輛檢驗時，檢驗員發現受檢車輛懸掛的試車號牌有異，研判為偽造號牌，俟檢驗流程完成後將車牌拆下，確認該試車號牌係屬偽造，隨即報請屏東縣警察局屏東分局派員到場查處。警方訊後依偽造文書罪嫌函送偵辦。

經查該車輛係繳銷狀態，由車行代辦人員駕駛前來辦理重領檢驗，經屏東監理站檢驗同仁細心檢視之下，發現懸掛試車號牌有異，不動聲色完成檢驗流程確認並非失竊車輛或拼裝車輛後，協助拆除車牌確認號牌係屬偽造並報警處理。偽造試車號牌2面交由屏東縣警察局屏東分局海豐派出所扣押保管，並請試車號牌所屬車行負責人隨同員警至派出所後續偵辦，訊後送辦。

屏東監理站羅振瑞站長表示，號牌型式、顏色及編號皆由交通部定之，為行車之許可憑證，由汽車所有人向公路監理機關申請登記，若不是向公路監理機關申領之號牌皆屬無效憑證。使用偽造號牌行駛道路，使用者將依道路交通管理處罰條例第12條處最高罰鍰新臺幣10800元，另製造、販售(平台廣告)、使用者將違反刑法第212條、216條行使、偽造變造特種文書罪論處，民眾切勿以身試法。