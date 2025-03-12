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掛偽造車牌還敢來驗車！監理站不動聲色　驗完報警抓人

▲屏東監理站查獲車輛懸掛偽照車牌，連絡警方帶回調查 。（圖／屏東監理站提供）

▲屏東監理站查獲車輛懸掛偽照車牌，聯絡警方帶回調查 。（圖／屏東監理站提供）

記者陳崑福／屏東報導

高雄區監理所屏東監理站昨(11)日辦理日常車輛檢驗時，檢驗員發現受檢車輛懸掛之車牌有異，研判為偽造號牌，俟檢驗流程完成後將車牌拆下，確認號牌係屬偽造，隨即報請屏東縣警察局屏東分局派員到場查處。

▲屏東監理站查獲車輛懸掛偽照車牌，連絡警方帶回調查 。（圖／屏東監理站提供）

屏東監理站表示，經查該車輛係因酒駕案吊扣2年，3月10日吊扣期滿領回原號牌，惟潘姓車主表示吊扣期間即有使用同號碼之偽造車牌使用，以為不會被發現且偽造號牌狀況較好，即開車前來辦理定期檢驗。

經該檢驗同仁細心檢視之下，發現號牌有異，不動聲色完成檢驗流程確認並非失竊車輛或拼裝車輛後，協助拆除車牌確認號牌係屬偽造並報警處理，偽造號牌2面及車輛皆交由屏東警分局海豐派出所扣押保管，並請車主隨同員警至派出所後續偵辦。

屏東監理站羅振瑞站長表示，號牌型式、顏色及編號皆由交通部定之，為行車之許可憑證，由汽車所有人向公路監理機關申請登記，若不是向公路監理機關申領之號牌皆屬無效憑證。使用偽造號牌行駛道路，使用者將依道路交通管理處罰條例第12條處最高罰鍰新臺幣10,800元，另製造、販售(平台廣告)、使用者將違反刑法第212條、216條行使、偽造變造特種文書罪論處，民眾切勿以身試法。

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