升級iOS 26後「幀數怪怪」！15 Pro用戶喊卡　揪出原因掀共鳴

蘋果日前發布新系統，大改版的iOS26「液態玻璃」（LiquidGlass）設計融入每個平台，但不少果粉有感升級後，手機變得卡頓，發熱又耗電快。就有用戶還發現，更新到iOS 26後，滑動的感覺很明顯跟之前差很多，感覺幀數不對，貼文引發討論，「16 Pro升上來感覺也沒之前順暢了」、「可以再觀察幾天。」

蘋果日前釋出 iOS 26 更新，不少果粉第一時間升級，但也有人反映使用體驗出現落差。就有 iPhone 15 Pro 用戶在PTT的iOS板上表示「iOS26幀數感覺降低」，文中描述問題，「在滑動的感覺很明顯跟之前差很多，感覺幀數不對。」他本以為是電池自適應打開的問題，關掉後有好一點點，但還是感覺不對。

後來實測發現，若開啟自適應電量並搭配「空間場景照片」做封面，畫面就會特別鈍，用靜態或簡單背景則恢復正常，因此懷疑與新特效的資源分配有關，「現在好奇的是，只有我的是這樣嗎？」。

貼文引來眾多回應，不少人也有相似感覺，「16 Pro升上來感覺也沒之前順暢了」、「同樣15 Pro，有感幀數下降」、「果凍屏看得好躁」、「GPU全部拿去做廢掉笑的玻璃特效啊！」但也有人認為只是大版本剛跨完還在優化，「剛升完會卡一陣子，過幾小時就順了」、「等個一兩天看看」、「開基本背景比較單純就好。」

還有網友直言，「感覺就是增加設備壓力與降低續航，讓各位換機」、「強制負優化，讓你買新手機時感到十分滿意，庫克數錢笑呵呵」，甚至有人打趣「該換顯卡了」。但不同機型體驗落差也很明顯，部分 15 Pro Max 與 16 Pro Max 用戶則喊「超順」、「這版本比以前的好很多」，顯示新系統在不同裝置上的適配度仍待觀察。

針對升級新版本出現卡頓、發熱又耗電快的現象，蘋果官方也特別上線新的支援文件，解答這個疑慮。文件中明確指出，蘋果定期推出重大軟體更新，為設備帶來新功能，並改進強化安全性和修復錯誤，以提升有效地資安防護、系統穩定度，例如此次iOS26帶來訊息、Safari、電子郵件的新功能，控制中心與鎖定畫面的改良，以及全新的Apple Intelligence（蘋果AI）技術。

在軟體更新方式上，蘋果的更新分為主要版本（如26.0）與次要版本（如26.1或26.1.1）。主要版本通常一年一次，帶來大量新功能與改進。次要版本則是全年多次推出，重點在安全性更新與修正。

至於用戶對於「效能與耗電」影響的疑慮，蘋果說明，是為了讓硬體與軟體一體化設計，兼顧效能與續航，更新完成後，可能會暫時出現電池續航下降或溫度升高的情況，這其中關鍵在於，系統會在「背景」中完成搜尋功能重建檔案資料索引、下載新的資源檔案及更新所有的App。

這些更新的任務都需要消耗計算資源，iOS 26新功能可能需要更多資源，蘋果也承認，在不同使用情境下，可能出現iPhone些微效能或電池影響，但蘋果會持續透過更新來優化體驗。這份支援文件並非專為iOS 26編寫，而是一份適用於所有iOS和iPadOS等更新的通用指南。