【廣編】2025年第21屆永信李天德醫藥科技獎頒獎典禮

▲第21屆永信李天德醫藥科技獎頒獎典禮。

圖、文／永信藥品提供

為厚植國內研發能量，自2005年起持續舉辦永信李天德醫藥科技獎的選拔，今年已邁入第二十一屆。第21屆永信李天德醫藥科技獎頒獎典禮共選拔出16位得獎人，卓越醫藥科技獎2位、青年醫藥科技獎1位、傑出論文獎11位及東南亞傑出論文獎2位。

現場包含永信李天德醫藥基金會李芳裕董事長，生策會王金平創辦人及衛生福利部食藥署王兆儀主任秘書、國家衛生研究院司徒惠康院長、台北醫學大學醫學科學研究所張文昌院士、國立陽明交通大學生物科技學系吳妍華院士、國家科學及技術委員會生命科學研究發展處楊台鴻處長等重要貴賓。

兩位卓越醫藥科技獎得獎人，分別奈米醫學領域及子宮內膜異位症與胰臟癌研究成果豐碩。獎勵四十五歲以下優秀科學家的「青年醫藥科技獎」，獲獎者整體研究具高度原創性與臨床實用性。本屆「傑出論文獎」共有十一位得獎者，他們於博士班在學期間，展現了豐沛的研究能量，研究成果均刊登於頂尖國際期刊。

全球生技與醫藥研發正加速進入新階段，AI、基因療法與精準醫療成為今年最受關注的三大核心趨勢，歷屆得獎人更在國內外之產官學研界，持續發光發熱，推進醫藥科技發展！