美保守派網紅柯克命案　22歲嫌遭求處7罪名「最重面臨死刑」

▲槍殺柯克的嫌犯是來自猶他州的22歲羅賓森。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

猶他郡檢察官葛瑞（Jeff Gray）在記者會中指出，經詳閱執法機關提交的證據，已決定對羅賓森提出包括加重謀殺、妨礙司法、干擾證人等7項罪名。加重謀殺若成立，羅賓森將面臨死刑。他強調，這項決定是根據案情、犯罪性質與證據獨立判斷而做出的，「我對這個決定極為謹慎」。

檢方指出，羅賓森在案發前曾留紙條告知其同居室友，「我有機會幹掉查理・柯克，我要抓住這個機會。」並傳簡訊說，「我受夠了他的仇恨，有些仇恨是無法透過談判解決的。」羅賓森還告訴室友，他已計畫這次襲擊超過一周。

此外，羅賓森被控案發後曾要求室友刪除對話記錄，並寫信要求其保持沉默，不與媒體或警方聯繫。起訴書記載，羅賓森在落網後曾留言說，「我更擔心你。」檢方認定這些行為構成妨害司法與串供。

▲美國右翼政治活動家兼評論員柯克10日出席猶他谷大學的演講活動，當場遭到暗殺。（圖／路透）



多家美國媒體報導，羅賓森與其同居室友為戀人關係，且後者為跨性別者。此消息曝光後，迅速引發美國保守派震怒。包括總統川普在內的多位共和黨政治人物都公開要求對犯嫌求處極刑。

白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）與副總統范斯（JD Vance）也迅速將事件與所謂「左翼極端主義」連結，宣稱一場「龐大的國內恐怖運動」正在成形，政府將全面動用司法部、國土安全部與其他部門資源，追查並摧毀潛藏的極端勢力網絡。

米勒表示，「我們將識別、干擾、瓦解並摧毀這些網絡，為了美國人民，讓美國再次安全。」不過，在本案所有細節尚未完全釐清前，白宮如此高調表態已引發部分人士擔憂政府可能藉此壓制異議。

現年31歲的柯克，是極具影響力的保守派青年政治組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）創辦人，長年活躍於社群平台與校園演講活動。他在本月10日遭槍擊後當場不治，羅賓森於案發後33小時內落網，全案仍在進一步調查中。