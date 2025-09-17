　
生活

志祺七七認YT流量崩跌　沉澱1個月回應3大爭議「想過乾脆停更」

▲▼志祺七七認YT流量崩跌　沉澱1個月回應3大爭議「想過乾脆停更」。（圖／翻攝自YouTube／志祺七七） 

▲志祺七七坦言YT頻道流量「蠻大程度下跌」。（圖／翻攝自YouTube／志祺七七）

記者柯沛辰／綜合報導

網紅「志祺七七」因「大罷免懶人包影片」遭炎上後，時隔1個月再次發影片回應外界質疑。他坦言，頻道流量明顯下跌、業配大量流失，之所以未第一時間公開回應，是考量網路情緒過於激動、難以理性討論，不僅發言一直被斷章取義，所謂「拿標案洗地」更是荒謬，讓他一度動了乾脆停更的念頭。

志祺表示，當時懶人包影片「確實有做得不夠好的地方」，過去頻道一直嘗試「蒐集各方立場、正反並陳」，但這次在反罷免論點的呈現比例、以及民進黨與罷免團體之間關係的資訊細節，處理上有所不足，像是未補充特定政治人物公開表態等，導致不同立場觀眾「期待落空」，也使頻道意外成為爭議中心。

志祺坦言，先前腳本中引用「民進黨議員配偶撰文」時，疏忽未查核到關係背景，屬製作缺失，後來處理如核四公投議題時就加強把關了，「這些都是一個很好的養分，我們可以現在好好的吸收，然後去讓我們的內容可以更好的進步。」

志祺指出，影片一貫處理方式就是正反並陳，但網路上斷章取義的狀況屢見不鮮，「有些人只看到了自己想要的部分之後，他們就說喔這個是志祺七七的立場喔，志祺七七假中立，但明明後面就有了這些反對的論述，卻全部被忽略了。」

志祺說，其實這一次事情被升級到這種地步，有時候不知道該怎麼辦了，有在思考是不是這種正反對話的形式已經有點不合時宜，不適合現在的這個社群環境了。

他回憶，10年前見到大家在公投前後情緒激烈、聽不進不同聲音時，「當時我們作為一個剛出社會的一群年輕人，也希望可以用一點點努力，讓立場不同的人可以對話、溝通。」

志祺表示，初衷是希望讓社會不同立場的人，能透過某一個載體上面去看到一些彼此的觀點跟想法，如今社會的對立撕裂感更強，「現在可能又更進一步」，讓他不能確定這種方式能不能繼續下去。

至於外界質疑「拿標案洗地」，他覺得真的太扯、太荒謬，「我每次看到這種論述，我都不知道從哪裡吐槽起，這到底在講些什麼東西，而且其實已經解釋了非常多次，但似乎沒有什麼幫助。」

志祺指出，團隊接案的案源包含了中央部會、各個陣營的地方政府，甚至高中、大學、博物館都有，「把那個2700萬或3700萬全部視為是民進黨，但這是很明顯的是錯的。」

他反問，過去前台北市長柯文哲第二任期時，團隊也有幫北市做過台北城市博覽會的標案，幫北市政策宣傳，「柯文哲的第一任跟第二任我們其實都有做，那用這個角度來講的話，我們是不是其實是白營側翼，或我們就是幫忙民眾黨洗地？」

志祺說明，回到標案的本質，它還是一個政府發包的方式，它讓政府的運作效率其實可以變得更好，「因為政府他不太可能養所有職能的人，但是就是會有一些專業服務的需求，所以讓民間有能力的廠商去投標、去競爭，其實他可以幫助政府提升效率還有品質。」

志祺說，「如果現在就去把標案直接污名化，這對於整個事情來講一點都不好啊，它只會更容易被小圈圈給壟斷，讓更多的有心人能夠互相的包庇，然後更容易出現貪污弊案還有這些品質很差的東西。」

如今頻道被惡意留言灌爆，讓他感到很非常無力，「很多人來這邊是根本就不想溝通的，他只是來來噴你的，他留一句話他就跑了」、「非常大量的人，就是每天來罵你畜牲，然後罵你假中立什麼什麼什麼的，然後點去看他好像是真人欸，會很難理解說為什麼會對一個人有這麼大的惡意，就要每天來做這件事情。」

他坦言，這種大量的惡意留言，對YouTube頻道影響非常大，也會影響團隊心靈健康和收入，「會讓流量它非常的暴跌，然後很多的廣告商也會不敢跟我們合作」、「你突然發現你努力了一個七年、十年的事情好像就就沒意義了，也會想我過去這些投入是在幹嘛？這個才是真的最無力的地方。」

志祺說，他知道自己有很多做不好的地方，團隊也有一直往理想去推進，更自知環境不可能馬上就會有什麼改變，一定是要靠慢慢累積，讓社會愈來愈好，「但現在好像就是你努力了10年，然後你眼睜睜看著這個社群化越來越糟糕...我心情最差的那天，有想說是不是乾脆就停了？」

志祺感慨，「既然往前走，我們反而會你你會被更粗暴的對待，他給你的警告就就是寫得很清楚，就是你會更粗暴。然後好像就你的內容成了讓這個社會更紛擾的一種工具，離你的目標越來越遠了。 那是不是真的應該要好好的結束？我很痛苦，然後團隊也很痛苦。」

最後經過一番沉澱，團隊決定來好好面對這些缺點，同時也理解到光靠流量、廣告很難維持，所以為了避免頻道受到大量惡意攻擊、輕易被演算法懲罰，「很大的結論就是我們要花更大心力去認真經營會員內容」，畢竟會員的支持還是最大關鍵，所以邀請支持者們加入會員。

 
09/15 全台詐欺最新數據

于朦朧墜樓5天…母親曝死因

