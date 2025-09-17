1通訊APP超多人推！下載數「超車LINE了」用戶嗨　一票卻搖頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人多習慣用LINE聯絡，不過有網友發現，Telegram（簡稱TG）近期在Google Play Store通訊類APP下載排行已經超越LINE。他直呼「以前Telegram都被LINE壓著打，現在終於翻身了！」話題引發討論。

這名網友在PTT的Gossiping板問卦「TG下載數超過LINE了？」文中貼出Google Play Store通訊類APP下載排行榜連結，「通訊類的APP項目，以前Telegram都被LINE壓著打，最近終於下載排行超過LINE了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Telegram是熱門免費通訊APP排行第一。（圖／翻攝自Google Play Store）

他接著大讚TG優勢，「在功能性上、存檔有效性（單檔2G無限空間時間儲存），訊息自動存server都比LINE好啊！」雖然文字搜尋功能弱了一點，但他還是覺得台灣很多人沒有用TG很可惜。另外，TG用戶也可以用網頁版登入，「反觀LINE的chrome版快GG了。」

貼文引來網友熱議，「我Telegram有七隻帳號」、「TG功能屌打LINE。」還有人補充，「TG要搜尋中文，文字要空格就可搜尋。」但也有網友表示，「老人都用LINE，你要聯繫他們就必須用LINE，根本無敵的吧」、「能說服公司跟老人改用再來談」、「台灣人喜歡蒐集貼圖啊！」