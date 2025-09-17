昔補助6775億建設台北捷運路網　行政院：因財劃法中央已無相同能力

記者陳家祥／台北報導

行政院發言人李慧芝17日表示，「財劃法」是年度預算，跟「特別預算」在法規還有程序上完全不同。這次財劃法的問題，在於修正通過後法條裡的公式錯誤，導致統籌稅款還有345億無法完全分配，此外，還有水平分配的不公平，削弱中央均衡地方發展的能力，因此以往中央補助台北的捷運路網建設超過6775億，現在中南部進入捷運建設期，但是中央已經沒有相同的能力可以挹注了。

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者林敬旻攝）



行政院發言人李慧芝說，政府的政策本來就應該讓國人更了解，讓需要的人可以使用得到，這就是政府該做的事。譬如普發現金部分，最需要加強的是防治詐騙的宣傳，政府必須讓大家知道正確的領取方式、領取資格或是網站及通路，要防堵詐騙打擊詐欺，這部分相信國人都可以理解。

此外，李慧芝還提到，衛福部的韌性特別預算部分，主要服務對象包括獨居老人家，許多都在偏鄉或是有資訊的落差，不是一般新聞稿或是記者會就可以了解政府的關懷服務，相信立法院也會支持讓需要的人可以更了解政府政策還有相關照顧方案。

至於有立委將特別預算與財劃法混為一談，李慧芝說，財劃法是年度預算，跟特別預算在法規還有程序上完全不同。財劃法的問題在於公式錯誤，導致統籌稅款還有345億無法完全分配。

此外，水平分配不公平還削弱中央均衡地方發展的能力，以往中央補助台北的捷運路網建設超過6775億，現在中南部進入捷運建設期，但是中央已經沒有相同的能力。

李慧芝說，對於有一說財劃法有兩套公式的部分，事實上「法條只有一條、公式也只有一個，就寫在法條裡」，行政機關只能依法行政，財政部只能用立法院修錯的財劃法，來分配中央統籌分配稅款，無法「非法」分配國家資源。

李慧芝提到，台北市明年的統籌分配稅款增加數超過450億，是全國之冠，而中央挹注給台北市的總數更高達1317億，比起今年增加整整275億元，這數字同樣也是全國之冠，應該可以多分擔一些地方自治事項。此外，台北市的財政體質良好，有高達269億的歲計賸餘，相信可以好好照顧市民。