政治 政治焦點 國會直播 專題報導

生育給付金拉高到10萬！　行政院明拍板2026年上路

▲▼出生,嬰兒,新生兒,預防針,預防接種,出生率,少子化,生育補助,嬰幼兒。（圖／記者李毓康攝）

▲為鼓勵民眾生小孩，行政院將加碼把生育給付拉高到每位新生兒10萬元，減低家長負擔、增加生養意願。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

為解決少子化問題，政府近來陸續推出許多政策，行政院18日將通過三大育兒新方案，涵蓋「生育補助」、「人工生殖補助」與「醫療性凍卵補助」。在生育給付部分，政務委員陳時中今（17日）表示，將由中央統一補貼，將補助金全面提高至10萬，雙胞胎部分則會按比例給予，預計2026年元旦上路。

陳時中今表示，「育」的方面就繼續維持，托育補貼在公幼部分每月是7、8、9000元，然後準公共部分則是1萬3、4、5000元，這部分就維持，但是仍然有佈建不足的問題，尤其是均勻化，有些地方有空、有些地方不夠，怎麼做得更符合地區的需要，也強調一個重點「三合一」，以前從托育、幼托到小學，希望成立幾個示範區，大家帶小孩會比較方便一點，也要建立臨托的平台。

至於「養」的部分，陳時中說，本來的育兒津貼5、6、7000繼續發，當然有人在講發現金無效、也有人說經濟補助不足，這部分就先維持原來。而針對「生」的部分，陳時中表示，未來會加發生育給付，由中央補貼，齊頭式讓大家都會領到10萬元，雙胞胎則視比例增加。

陳時中說明，目前勞保、公保、國保、農保、軍保底下的生育給付金額不一致，勞保目前平均領到70994元、公保67738元、農保61000元、軍保42000元、國保39000元。有一部分是大家一直沒有注意到，目前台灣仍有什麼都沒有的族群，「25歲以上可以保國民年金，25歲以下如果沒有工作的話，是沒有東西可以保，約7144人」。

陳時中指出，為此，行政院將把所有生育給付補助一律提高到10萬，且也將無保險者納入享有此保障。行政院將在原本的生育給付80億元外，預估再匡列47.2億預算，估計約有12.7萬人受惠。

另外，為了鼓勵不孕夫妻尋求醫療協助，行政院將進一步增加人工生殖的補助額度。陳時中說明，新方案將把補助年齡的切點，從40歲調整到39歲，鼓勵國人及早進行醫療協助，39歲以下女性補助次數維持在6次，第一次試管嬰兒療程補助上限從10萬提高到15萬、第二次從6萬提高到10萬、第三次以後為4萬，後續則維持不變。

至於39到44歲者，首次補助13萬、第二次8萬、第三次6萬，最多補助3次。低收入與中低收入家庭部分，仍維持每次最高15萬的補助。

胚胎植入規範方面，從36歲以下，拉到38歲以下，僅能植入單胚胎，根據國際研究，多胚胎早產、不足重的比例增高，對於母體身體也不好；39歲以上，則可植入最多2個胚胎。根據估算，此方案推出後，39歲以下家庭可由原本政府負擔55%提升至約84%，大幅降低個人自費。

另外，行政院也將推出醫療性凍卵補助。陳時中說，補助對象為28至40歲女性，若婦女因乳癌、血液疾病、淋巴瘤或骨髓瘤等，治療過程可能導致卵巢功能受損，可經專業醫師評估後申請，包括凍卵療程7萬，以及取卵、處理與儲存費用8000元。

陳時中指出，申請院所須同時具備「人工生殖指定機構」與「癌症醫療品質認證醫院」資格，目前全國約36家院所符合條件，盼藉此減輕病患在治療過程中的心理負擔。

行政院衛福部陳時中生育給付

