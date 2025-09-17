行政院修海纜7法　增沒入犯案船隻規範、強制船舶開識別系統

▲多哥籍「宏泰58」貨輪涉嫌違規拋錨拖斷台澎第三海纜線。（記者張君豪翻攝）



記者陳家祥／台北報導

為了解決近期海底電纜頻頻發生斷裂事故，總統賴清德日前宣布要推出「海纜七法」，牽涉7個法案、3個部會。對此，政務委員林明昕今（17日）說，海纜7法是「5法+2法」，把自來水、天然氣等海底管線比照海纜納管，破壞的刑責則比照《電信管理法》辦理，並增訂沒入犯案船隻，另強制船舶開啟自動辨識系統，否則將處罰。

林明昕表示，所謂海纜7法是「5法+2法」，都是舊法修正、非新制定。當中的5法是針對破壞海纜的刑責與配套措施，包括《電信管理法》第72條、《電業法》第71條之1、《天然氣事業法》第55條之1、《自來水法》第97條之1、《氣象法》第21條之1。

另外2法，則是跟海纜有間接關係的，針對問題船舶如何有效控制，包括《商港法》第15條、第65條之4，以及《船舶法》部分條文修正草案，共牽涉經濟部、交通部、數發部。

林明昕說，海底的纜線、管線相當複雜，目前只要連接到陸上的，基本上都連到關鍵基礎設施，但管線的部分，目前除了《電信管理法》較明確規範海纜外，其他不是要透過解釋、就是沒有列入，因此這次修法將過往沒考慮到的自來水管、天然氣等管線，都列入保護，並以《電信管理法》為模版修改其他法律，規範刑責處罰。

根據現行的《電信管理法》規定，竊取、毀壞或其他非法方法危害海纜登陸站、機房或與其連接的纜線、國際交換機房或衛星通信中心功能正常運作者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金；過失犯部分，則處6月以下有期徒刑、拘役或科200萬元以下罰金。

林明昕說明，「5法」中都會針對故意犯、未遂犯與過失犯處罰，刑度比照《電信管理法》規定，故意犯處1年至7年併科罰金，若破壞纜線與管線造成重大災害、或有人死傷等嚴重結果，將加重處罰。

林明昕表示，過失犯如下錯船錨者、行經的拖網漁船等，考量海圖其實都看得到纜線、管線分布，相關事故都是可避免，因此修法才列入過失行為的罰則，處6個月以下併科罰金。

林明昕提到，這次最特別的是，將在5法中明訂沒收船舶等犯罪工具的條文，否則一而再、再而三犯錯都不會有嚇阻效果，藉以杜絕故意犯不斷以相同船隻侵擾。

至於「2法」方面，林明昕解釋，主要是針對船舶，有時候海域上會有不明船隻、權宜輪等動向不明的船舶，是有意破壞還是誤入，這些都一倂管理。《船舶法》會規範來往的船隻要打開船舶自動辨識系統（AIS），若經提醒仍不打開、或因故故障等，就會要求船舶進港，處罰、或是要求在規定期限內修復。

《商港法》部分，將規定只要船隻進出商港都要接受管理調度，避免船舶棄置影響港口運作調度，若持續賴著不走，會被沒入並成為國家財產。