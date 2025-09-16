吳宗憲質疑韌性預算媒宣費近億　政院：讓民眾了解政策

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨立委吳宗憲今（16日）質疑，「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」中的媒體政策及業務宣導經費高達近1億，這跟對美關稅或國際局勢險峻有何關聯？對此，行政院發言人李慧芝表示，政府推出政策本來就應該讓國民了解，讓需要的民眾能夠使用，相信立法院也會支持讓更多需要的人瞭解政府政策及相關照顧方案。

吳宗憲提到，近期很快就要審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，此次預算高達5500億，按照預算案總說明，是針對對美關稅的改變及國際政經情勢嚴峻，所以要強化國土韌性的各項投資。

但吳宗憲說，細看預算會覺得越來越怪。先以最簡單的媒體政策及業務宣導經費來看，總經費高達快1億，使用部會及金額分別為財政部1350萬、經濟部788萬、勞動部4000萬、衛生福利部3253萬4000元。

吳宗憲質疑，勞工失業、減班政策平常都已在宣導，且獨居老人的照顧服務宣傳是否要動用3000多萬？這些跟對美關稅或國際局勢險峻有何關聯？真正需要補助廠商到海外宣傳僅有200萬，也難怪地方政府急著需要修財劃法，中央再怎麼有錢，這樣花誰受得了。

李慧芝說，特別預算與年度預算不論是法規或是程序，兩者並不相同，以韌性特別預算而言，執行期是2年9個多月，費用也是分期編列，無法理解為何與財劃法連結；財劃法的問題在於公式錯誤以及水平分配不公平，並削弱中央均衡地方發展的能力。

李慧芝指出，政府推出政策本來就應該讓國民了解，讓需要的民眾能夠使用，例如普發現金政策尤其需要防詐騙反詐宣傳。衛福部的「加強照顧弱勢族群及提供關懷服務」，獨居老人通常在偏鄉或資訊有落差，宣傳方式更需要全盤規劃，例如專人訪視宣導等等，相信立法院也會支持讓更多需要的人瞭解政府政策及相關照顧方案。