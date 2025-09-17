徐國勇稱《中美共同防禦條約》不涉主權歸屬　陳以信嗆：敢不敢辯論

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／翻攝直播）

記者郭運興／台北報導

前國民黨立委陳以信日前提出，《中美共同防禦條約》證明美國認定台灣與澎湖為中華民國領土，引起議論。而民進黨秘書長徐國勇則認為，《中美共同防禦條約》不涉主權歸屬，國民黨這些批評人士是錯誤解讀。對此，陳以信今(17日)提出3點問題回擊，強調歷史發生不能回頭，美國就算改弦易轍，也不可能推翻歷史，自己再問一句，徐國勇來公開辯論敢不敢？

美國在台協會（AIT）日前表示，中國扭曲二戰文件，這些文件並沒有決定台灣的最終政治地位。但前國民黨立委陳以信認為，《中美共同防禦條約》已經證明美國政府認定台灣與澎湖為中華民國的領土，批評AIT發言錯的離譜。

民進黨秘書長徐國勇16日表示，國民黨這些批評人士對國際法是錯誤解讀，當時的《中美共同防禦條約》是為了防止共產黨擴張所簽訂「軍事同盟」的概念，無涉領土主權歸屬，從AIT說明及國務院的回應，明確駁斥國民黨立論的謬誤。

對此，陳以信再度回應，看到徐國勇認為《中美共同防禦條約》不涉領土主權歸屬，公開批評他的見解錯誤，既然徐國勇是律師還當過內政部長，法律人就不要黑白講，就以國際法來論國際法。

陳以信指出，自己要公開請徐國勇回答以下三個問題。第一、如果《中美共同防禦條約》不能包括美國對台灣澎湖歸屬中華民國的承認，那美國當時所承認的中華民國領土難道只剩金門馬祖嗎？那美國又何能從《防禦條約》第七條得到中華民國政府所給予的在台澎駐軍權力呢？

陳以信指出，第二、如果《防禦條約》不含任何對中華民國領有台澎金馬的主權認定，那1979年中美斷交時，又何須宣布該約一年後終止，並未如同其他經濟或文化條約，改以換成雙邊協議延續下來？否則何須再以國內法形式訂立《台灣關係法》繼續對台軍售呢？

陳以信質疑，第三、問個簡單邏輯問題，假設1979年中美未曾斷交，《防禦條約》也延續至今，請問美國依據該約現在還能說台灣地位未定嗎？如果現在不行，當年又為何可以呢？

陳以信強調，其實自己的主張很簡單，畢竟歷史發生不能回頭，美國縱使在1979年宣布終止《防禦條約》，但1954年曾經承認中華民國合法性，承認台澎歸屬中華民國的歷史已是既成事實，已然發生國際法效力，之後美國就算改弦易轍，也不可能推翻歷史回到從前。

最後，陳以信說，自己再問一句，徐國勇來公開辯論敢不敢？

▼前國民黨立委陳以信。（圖／記者林東良翻攝）