槍口瞄準、腳踝綁鐐銬　南韓工人驚悚回憶在美被拘捕

▲美國喬治亞州一處南韓電池工廠遭ICE帶員抓捕475人。（圖／翻攝自社群網站X @koryodynasty）

美國喬治亞州（Georgia）日前爆發一起大規模移民執法行動，超過300名南韓工人被拘留，其中包括多名參與電動車電池工廠建設的工程師。年僅30歲的英鎮（Youngjin）原本持短期簽證停留，卻在辦公室窗外看見裝甲車與荷槍實彈的官員時，仍未料到自己會成為目標。幾分鐘後，全副武裝的探員衝進房間，將他上銬、鐵鍊綁在腰部與腳踝，再押上巴士送往拘留中心。他回憶當時情況，腦中一片空白，只覺得噁心與恐懼。

根據《BBC》報導，這批被捕工人多數是為南韓企業現代（Hyundai）與LG建設電池工廠而來，原本僅計畫短期停留，卻因簽證問題遭美國移民與海關執法局（ICE）突襲。美方起初指控他們持錯簽證非法工作，最後則與南韓方面達成協議，允許工人自願離境、不受懲處，以便日後能再回美國工作。

被拘留者哲勇（Chul-yong）描述，當時現場有直升機、無人機盤旋，官員持槍衝入，甚至用紅外線雷射瞄準工人。他與其他人試圖出示證件解釋，卻仍被上銬「腳踝銬鍊與腰部鐵鍊連著手銬，手根本無法碰到臉，」他說。軟體工程師金先生（Mr Kim）則抱怨，自己持有B-1簽證，本應允許從事相關業務，卻在未被釐清身份的情況下遭到拘留。

在佛克斯頓（Folkston）ICE處理中心，英鎮被與60至70人關在同一房間，環境冰冷惡劣，新進拘留者頭兩天沒有毯子，只能用毛巾裹身取暖。哲勇補充，有人甚至把麵包包裝袋放進微波爐加熱，整晚抱著當暖袋。許多人不知道自己會被關多久，直到律師與南韓領事館人員出面，他們才得知南韓政府已展開協調。

南韓首席貿易談判代表在返國後坦言，美方「可能做得太過火」。副國務卿蘭道（Christopher Landau）則向韓方表達「深切遺憾」。這起事件引發盟邦關係緊張，尤其南韓企業才剛承諾在美國投資3,500億美元。川普（Donald Trump）雖承認需要外國專家培訓美國工人，但事件仍動搖雙邊互信。

返鄉的工人們仍心有餘悸。英鎮說，當母親端上家常晚餐時，他才真正哭了出來，如今只敢短暫外出，聞到類似監獄的氣味就會顫抖。哲勇則回憶，離開入境大廳時雖然笑著，但心裡其實快要崩潰。他看到自己出現在新聞畫面裡，雖然臉被遮住，卻仍被親友認出。他坦言大多數人可能已經「受夠了」，不願再回美國，但對於投入30年的專業，他無奈地說「如果不做這個，我還能怎麼養家？」

