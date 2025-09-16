不是錢都、石二鍋！台灣最強小火鍋是它　在地人：半夜12點還在排

▲三媽臭臭鍋為台灣連鎖小火鍋品牌，各地分店人氣不減，西屯、逢甲與樹林店被網友評為三大必吃店。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

台灣美食聞名國際，從夜市小吃、手搖飲到新鮮水果，吸引無數觀光客駐足，火鍋更是四季皆宜的全民美食，街頭巷尾可見各式小火鍋店，其中連鎖品牌「三媽臭臭鍋」多年來穩坐人氣寶座。近日就有網友在社群平台發文稱，前往台中西屯路上的三媽臭臭鍋用餐時，儘管要等待45分鐘，仍甘願為美食埋單。該篇貼文曝光後，引來不少人表示：「不要再去排西屯三媽，讓我有飯吃」。

原PO在社群平台Threads發文表示，當抵達這間三媽臭臭鍋用餐時，現場已擠滿人潮。儘管實際排隊等待45分鐘，仍甘願為美食埋單，直呼「好吃我甘願！」並稱這間分店「真的最好吃」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該篇貼文曝光後，引來大批網友熱烈共鳴，不少人表示：「12點經過還在排」、「西屯三媽真的超強」、「每次經過人都超多」、「半夜還要排隊真的太誇張了」，甚至有人開玩笑勸大家「不要再去排西屯三媽，讓我有飯吃」。

除了西屯店外，許多老饕也分享各地推薦店家。儘管三媽臭臭鍋為全台連鎖體系，但每間分店口味略有差異。有網友點名「新北樹林店」與「台中逢甲店」並列必吃，稱：「樹林三媽根本是傳奇」、「逢甲那家超超好吃」、「宵夜吃這家從大學吃到現在」、「樹林的三媽香氣真的一絕」。

不少人總結吃法路線：「北部就去樹林店，中部就是西屯店。」可見「三媽臭臭鍋」不只是連鎖品牌，在特定地區更形成具代表性的在地味道。不僅台灣人熱愛，三媽臭臭鍋的魅力也跨越海峽。近日，一名大陸女網友在小紅書發文表示，2016年曾到台灣交換留學，首次品嚐臭臭鍋就「驚為天人」，返陸後久久難忘，形容為「每隔一段時間就會想起的味道」，但苦於當地難以找到相似選項。

其他大陸網友也留言回應：「那味道真的蠻上頭的」、「臭臭鍋愛好者+1」、「深圳可能找得到臭臭鍋，但要吃三媽、8鍋就得飛去台灣」、「第一次看到有人對臭臭鍋這麼著迷，但我吃過後能理解」、「在台灣時一週至少吃一次三媽，臭臭鍋真的好讚」。

延伸閱讀

▸ 長輩「同公司待十年」領10萬工時爆肝 她勸跳槽卻被酸：你出社會了？

▸ 惡霸校長2／校長連遭教育處、監察院約談 正義師疑淪出氣箭靶

▸ 原始連結