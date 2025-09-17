妹子做美甲「10指皆感染病毒疣」！醫震驚：第一次看到

▲有網友控訴做美甲卻10指皆染病毒疣。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近年來手足部美甲盛行，不少愛美的民眾會預約美甲師做美甲服務。然而，近日有一名女子在網路上發文控訴，某天前往台中某間店做手足美甲，而美甲師在修剪指甲過程中，不慎導致手指頭受傷流血，沒想到數日後十隻手指頭、腳趾頭出現疼痛與咖啡色斑點。該女就醫看診後，才發現是感染「病毒疣」，且指甲剪開後裡面也都是，而醫師也相當震驚，是首次遇到有病患每一隻指頭都感染。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，6月23日前往台中西區某間美甲店進行手足美甲服務，過程中因美甲師修剪失誤，導致手部受傷出血，當下僅以衛生紙簡單包紮。直至數日後，原PO發現十指皆出現疑似內出血的咖啡色小傷口並感疼痛，但後續認為沒什麼大礙，就未進一步處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩個月後，原PO於8月25日回該店卸除手部美甲時，向美甲師反映情況，對方起初表示看起來像是撞到或是甲床受傷，建議就醫。經皮膚科醫師診斷後，確認原PO的指甲為病毒疣，且病灶遍及雙手十指，連醫師也表示第一次遇到這種情況。

原PO於9月1日再次進店進行足部卸甲時，遭遇店員異樣眼光與私語對談，她猜測美甲師知道她的情況是病毒疣。事後多次與業者溝通並告知對方就醫後的結果，對方強調不可能沒有消毒用具；隔日業者致電詢問，原PO表示希望店家退還剩餘服務費用並補償就醫費用，店家初步表示願陪同就診，後續卻稱須請示主管，並質疑診斷書中並未明言感染源與美甲有直接關聯。

原PO痛斥，不論當時是隔一週還是提早一個月卸甲，感染病毒疣的事實都無法改變，手腳部的指甲剪開後，裡面皆有白色、咖啡色的現象，而當時確實被剪到流血，猜測當時店家器具沒消毒乾淨。她也進一步查詢Google評論，發現早於5月有其他消費者投訴該店衛生條件不佳，並質疑業者對於器具消毒與員工教育訓練有明顯缺失。原PO坦言，至今店家仍未積極聯繫，而她自始至終以平和態度溝通，未獲應有尊重與補償。她也提醒所有愛美消費者：「 真的要慎選店家跟注意自己指甲的狀況！」

對此，皮膚科醫師陳昱璁曾在臉書粉專發文指出，病毒疣是個相當常見的疾病，主要是來自於人類乳突病毒（HPV）的感染，大部分與環境的病原體接觸相關，潛伏期大約是2至6個月。

陳昱璁說，當皮膚有濕疹、水泡、脫皮時，容易讓病毒入侵，因此積極治療處理皮膚問題，並配合護手霜、護足霜保養皮膚，可減少感染病毒疣的機會；並盡量與他人共用物品，可降低接觸傳染的機會。

延伸閱讀

▸ 臭氧層正在癒合！世界氣象組織最新報告出爐 最快2066年完全恢復

▸ 台中17歲少年31刀砍死女大生 親友駁情殺揭內幕「男方長期向死者借錢」

▸ 原始連結