板橋阿伯「躲太陽」機車停路中！網怒轟：怕曬就不要出門

▲阿伯直接把機車停在路中央的陰影處。（圖／翻攝臉書Wowtchout）

天熱頂豔陽騎車很痛苦，但這行為也太超過。板橋一名阿伯因為等紅燈怕曬，直接把車停在路中央的陰影內，被按喇叭也不理，要他人繞過去，行徑令人傻眼。不少騎車的網友也批，「這種的就檢舉到他會」、「三寶，怕太陽就下去陰間」。

一名騎士將這段離奇事件在臉書《Wowtchout》貼出行車紀錄器片段，並發文表示，「七早八早就怕太陽，真的怕曬太陽就不要出門好了。」

事件就發生在13日早上7時許，騎士行經新北市板橋莊敬路，前方的老伯發現馬路被太陽直射時，竟然將機車停在陰影處的路中央，慢慢調整兩側後照鏡，騎士按喇叭提醒，但老伯似乎不在意，伸手示意繞過他。

影片一出，不少網友都有同感，「這種的就檢舉到他會怕」、「三寶，怕太陽就下去陰間」、「怕曬就去搭大眾運輸啊...路上一堆這種人，我都沒在怕的反正色差很明顯而且男生不怕被曬」、「要躲也旁邊一點，擋在路中間要死？」「躲太陽沒必要停路中間，危險又白目」、「吸血鬼出門了」、「怕曬太陽怎麼不去躺棺材？」「正所謂～前人種樹，後人乘涼～你就在後面乘涼然後檢舉他，一兼二顧」、「這情況是可以檢舉的送警察局吧，送他紅單就懂了」。

