遭控沒找1元！新竹包子名店被洗成黑店　監視器畫面曝逆轉真相

▲監視器清楚記錄找1塊錢的畫面。（圖／三立新聞網提供）

圖文／CTWANT

新竹城隍廟商圈的知名包子店「西大發」近期因1元意外捲入羅生門。一名顧客購買總價為金額199元的包子，拿出200元結帳，事後卻在網路貼文指稱店家未找1元，甚至影射「如果每個人都不找1元，可以賺很多」，引發大批負評，讓老字號商譽一度承受壓力。

根據《三立新聞網》報導，店家第一時間調閱櫃台監視器，影片清楚拍到店員收下200元後，連同發票將1元交到顧客手中，對話聲也錄得一清二楚「收您200元，1元找您，謝謝。」

同名店員在服務其他顧客時，也聽得到提醒「找您248元，冷凍可以保存15天喔。」門市強調，從生產區域到櫃台長期「全程錄音錄影」，當天下午管理主管已下樓比對影像，確認流程依教育訓練執行無誤。

報導中提到，事發初期，網路輿論幾乎一面倒批評店家。店方隨後主動透過私訊聯絡原PO，並表示「你在乎的1元我們更在乎」，同時說明查核結果。

發文網友確認是自身疏忽後，已刪除貼文並公開致歉，收回「西大發沒找1元」的指控。店家則表示理解顧客一時誤會，既然對方已道歉便不再追究，但也提醒現金交易「銀貨兩訖」，離櫃前務必當場清點。

▲原PO刪文道歉。（圖／翻攝自新竹大小事臉書）

有民眾認為，這起事件讓人學到一課，若有疑義應先向店家求證「就一塊錢而已，現在多數店家都有監視器。」也有人說，若未經查證就發文公審，「一旦講錯就很不好」，若確有爭議，會選擇先回店溝通。店家也直言，近年經營環境不易「不要還沒處理就將事情擴大」，呼籲消費者遇到問題先聯繫門市協助。

