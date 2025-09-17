地震海嘯防救研討會登場　馬士元：台灣積極參與國際防災

▲內政部次長馬士元出席114年大規模地震及海嘯災害防救國際研討會議開幕典禮。（圖／內政部提供）



記者陳家祥／台北報導

內政部、台北市政府今（17日）共同舉辦「2025大規模地震及海嘯災害防救國際研討會」。內政部次長馬士元表示，這次研討會不僅是技術交流，更是建立彼此信任與合作的關鍵，邀請來自美國、德國、法國、波蘭、日本、澳洲、以色列、立陶宛、芬蘭、菲律賓、斐濟等專家，20多國駐台館處代表期望透過各國經驗分享及國內外防災科技、技術與策略，促進國際消防與防災交流，並深化人道救援合作，展現台灣政府推動社會防災韌性的決心。

馬士元表示，台灣位於環太平洋地震帶，長期面臨颱風、強降雨、地震等複合型災害威脅，尤其琉球海溝與南海海槽的地震潛勢，攸關整個印太區域的安全；今年國家防災日演練，就模擬規模8.5海溝型地震，驗證跨部會協調與救援能量。

馬士元說，當大規模地震或海嘯發生時，台灣願意分享演練成果及經驗來展現跨境合作，防災的力量來自「連結」，包含政府間的連結，中央與地方連結，更重要的是社會與國際的連結，台灣願與各國並肩，推動跨國合作，攜手各國共同強化人類社會的防災韌性。

馬士元指出，研討會不僅是技術交流，更是建立彼此信任與合作的關鍵，這次研討會邀集來自美國、德國、法國、波蘭、日本、澳洲、以色列、立陶宛、芬蘭、菲律賓、斐濟等專家來台，20多國駐台館處代表，以及國內政府部門、民間團體與專家學者共襄盛舉，逾250多人與會。

馬士元說，此次研討會以「地震與海嘯防救災策略、跨境合作及人道救援」為討論主軸，突顯台灣積極參與國際防災合作的角色，同時並與國際人道救援組織日本「和平之風」（Peace Winds Japan）簽署合作備忘錄，深化台日防災合作關係。