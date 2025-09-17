周五「地震、海嘯國家警報」3連發！模擬琉球海溝8.5強震災防

▲氣象署將發布災防告警細胞廣播簡訊。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署配合國家防災日演練，將於9月19日發布全國性地震及海嘯演練訊息，設定情境為台灣東部海域（琉球海溝）發生芮氏規模8.5的地震，最大震度達6強，震源深度為10.0公里，進而引發海嘯威脅，目的為協助民眾提升臨災的應變能力。

氣象署指出，今年防災日演練以「巨震求生、強韌整備」為主題，透過模擬震災情境和宣導活動，讓民眾熟悉地震發生時的正確應變步驟，強化自救與互救能力，並確保地震與海嘯防災機制的有效性，加強災防告警及緊急警報訊息的實際運作，同時協助各級政府單位與民間團體落實防災整備。

氣象署表示，此次演練的模擬地震情境，設定於9月19日上午9時21分在台灣東部海域（琉球海溝）發生芮氏規模8.5的地震，最大震度達6強，震源深度為10.0公里，此地震進而引發海嘯威脅情境。演練時將透過災防告警細胞廣播服務（Cell Broadcast Service, CBS），將防災資訊即時發送給民眾。

氣象署也說，此次也配合教育部全國各級學校及幼兒園的地震避難演練，於9月19日上午9時21分發布模擬地震演練訊息，透由「趴下、掩護、穩住」三避難步驟，幫助學生及幼兒熟悉在地震發生時如何進行自我保護及抗震保命的能力。

氣象署指出，每年國家防災日的演練，不僅是對防災應變機制的一次全面檢驗，也是提升全民防災意識的重要契機，希望透過歷次演練，讓全體國民更深入了解防災準備的重要性，呼籲所有民眾積極參與，確保在面對自然災害時能從容因應。