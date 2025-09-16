　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

YT頻道「雪姨智慧生活」散布假消息　內政部：依法查處

▲▼內政部,內政部示意圖。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部提醒民眾，國民身分證、戶口名簿等身分證明文件、印鑑、房屋所有權狀等涉及個資之資料，切勿任意交給他人，以保障自身權益。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

近日YouTube平台「雪姨智慧生活」頻道影片宣稱「戶政司警告戶口名簿要管好，被動了一個手腳，房子不是你了」。對此，內政部鄭重澄清，該影片利用內政部戶政司名義散布假消息，內政部將請相關機關依法查處。此外，內政部也提醒民眾，國民身分證、戶口名簿等身分證明文件、印鑑、房屋所有權狀等涉及個資之資料，切勿任意交給他人，以保障自身權益。

YouTube頻道「雪姨智慧生活」在8月28日時發布影片「快回家翻出你的『戶口名簿』！戶政司警告，只要被動了『1個手腳』，房子就不是你的了！真實悲劇已在台灣上演」，影片內容指，有人因為戶口名簿上看似不起眼的變動，或是貪圖方便將重要證件委託他人，最終恐讓屋主因身分被冒用或是假冒名義竄改重要文件等，失去自己的房子，後悔莫及。

對此，內政部指出，上開頻道亦有多部影片以警政署、刑事警察局及地政司的名義散布訊息，經檢視多部影片字幕雖為繁體字，但有不少錯字，且非使用國內用語，資訊來源不明；另該頻道簡介文字為繁、簡體字相間，可能為有心人士為特定目的所建置。內政部提醒切勿輕信來源不明的訊息，以免受騙。

內政部強調，民眾應妥善保管自身之國民身分證、戶口名簿等身分證明文件、印鑑、房屋所有權狀等涉及個資之資料，切勿任意交給他人，以保障自身權益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

內政部YT雪姨智慧生活假消息

