0403震毀花蓮港9座碼頭　港務公司耗資近5億元提前修復完成

▲花蓮港第17至25號碼頭已修復完成。（圖／港務公司提供）

記者周湘芸／台北報導

去年4月3日花蓮強震導致花蓮港第17至25號碼頭鋪面產生20至70公分高差陷落，碼頭裝卸輸送設備遭受損壞，台灣港務公司先後投入近5億元進行災後修復，全數工程提前於今年8月竣工，花蓮港外港9座碼頭各項營運設施已恢復正常運作。

去年0403地震發生後，花蓮港共有9座碼頭鋪面出現陷落落差，外港區碼頭也有多處都出現裂痕與背填沉陷，其中，第25號碼頭鋪面更陷落達70公分，受損嚴重。

港務公司指出，去年地震發生後，即啟動災後修復工作，針對碼頭高差陷落迅即舖築上下引道，以恢復碼頭裝卸車輛動線，並展開各項檢查與測量工作。設計階段邀請國內外專家學者、學研單位會勘討論，跳脫傳統工程慣例，依碼頭損壞特性，邀請台灣世曦等3家工程顧問單位同時辦理修復設計，以爭時效。

▲去年4月3日花蓮強震導致花蓮港第17至25號碼頭鋪面產生高差陷落。（圖／港務公司提供）



港務公司表示，此次修復工程採「大震好修、小震不壞」的設計理念，盼減少後續相當或更大規模震災的碼頭修復成本與時間，另也充分運用損壞的鋪面破碎料再利用，並透過創新岸線工法保存碼頭岸壁水下生物，實施生態補充調查。

港務公司指出，花蓮港已分別於去年12月底前完成第17、18、21、23及25號等5座碼頭與通關服務站周邊地坪5公頃修復，今年6月28日前陸續完成第19、20、22與24號等4座碼頭修復，全部工程提前於今年8月1日竣工，花蓮港外港9座碼頭各項營運設施目前已正常運作。