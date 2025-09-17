陳其邁施政滿意度蟬聯六都第一　藍議員酸「調查時間」藏貓膩

▲陳其邁施政滿意度蟬聯六都第一。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

《天下雜誌》公布「2025縣市長施政滿意度調查」與「永續幸福城市大調查」，其中高雄市長陳其邁再度榮登六都第一。不過，高雄市議員邱于軒狠酸，看了一下調查時間是今年7月2日至8月18日，歷經一波「美濃大峽谷」和「電廠大爆炸」後，陳市府的施政成績應該「更精彩」。

▲陳其邁施政滿意度蟬聯六都第一。（圖／記者賴文萱翻攝）

以規模近1.5萬人的天下雜誌民調，陳其邁施政滿意度以71.8分蟬聯六都最高，高市府表示，高雄正處於轉型關鍵期，近年市府積極推動「淨零X科技高雄、宜居高雄、幸福高雄、魅力高雄」四大願景，無論在交通建設、產業升級、環境永續或城市治理等面向，市府團隊皆全力推動，施政滿意度的提升，正是市民對市府施政的最大肯定。

▲高市府積極推動「淨零X科技高雄、宜居高雄、幸福高雄、魅力高雄」四大願景。（圖／記者許宥孺攝）

對此，邱于軒在FB粉絲專頁發文「恭喜陳其邁市長！賀喜市府團隊！」，不過她看了一下調查的時間，電訪從2025年7月2日至8月18日；而柯志恩是在2025年9月5日會勘美濃大峽谷的。

邱于軒說，在經歷這一波「美濃大峽谷」和「電廠大爆炸」，陳市府的施政成績應該「更精彩」吧！不信大家去看看高雄市政府的官方粉絲團。

在高市府粉絲專頁下，確實引發正反兩派民眾論戰，有網友說「原來要有山頭光禿禿的光電、良田變天坑、發電廠爆炸這些事件頻傳不斷，才能評為市政第一喔？我長知識了。」、「當然第一，颱風放假也第一」、「笑死，連環爆光電板、大峽谷，整天震怒」。

但也有支持的民眾力挺留言，「恭喜市長，從花媽到邁邁可以看到高雄有長遠且計劃性的規劃，請繼續加油」、「沒有政治立場...這幾年高雄變化真的滿大...有感，他們的邁邁的確有用心」、「恭喜！高雄進步市民有感，高雄全方位提升！」。