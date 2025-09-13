一圖看財劃法失衡！北市增452億居冠　台南、高雄慘淪六都後段班

▲新版《財劃法》統籌分配款增加情形。（圖／ETtoday製）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院長卓榮泰今（13日）邀集22縣市地方首長討論新版《財劃法》問題，除了因公式出包，造成部分縣市統籌分配款不增反減外，各縣市水平分配不均也出現不合理現象。根據主計總處資料，以新法公式計算，增加金額前4名分別是台北、新北、桃園與台中，其中北市增加452億元居全國之冠；而增加幅度的後4名，則是台南、高雄、澎湖與連江縣，台南與高雄淪為六都中的難兄難弟，增加幅度屬全國後段班。

根據主計總處資料顯示，全國金額增加前4名依序為，台北市452億元、新北市415億元、桃園市295.2億元、台中市295.1億元，皆為六都之中的成員；而增加金額後4名，則依序為嘉義市66億元、金門縣21億元、澎湖縣5億元、連江縣0.1億元。

不過，若是從「增加幅度」來看，全國增幅前4名依序為，新竹市259.6％、新竹縣259.4％、台東縣211.6％、花蓮縣210.3％；至於增加幅度後4名，則依序為台南市54％、高雄市51.5％、澎湖縣14.1％、連江縣1.5％。

此外，主計總處指出，按新版《財劃法》公式計算，目前仍有9個縣市在統籌分配款獲配數低於修法前，它們分別是台南市、彰化縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、基隆市、金門縣、連江縣與嘉義市。

主計總處說明，115年度中央政府對地方政府整體挹注財源達歷史新高的1兆1650億元，但由上述資料可見，新版《財劃法》水平分配不均，全體國民無法受到均等照顧，不合理之處亟待解決，

主計總處強調，該修法只分財源、未調事權並不合理，如果地方自治事項沒有適當以所獲財源支應，由中央全數舉債，將違反公債法所定流量上限15％，進而使中央政府總預算難以籌編。