政治

高雄市長選舉「賴瑞隆民調第一」　綠4選將回應了

▲▼2026高雄市長激戰。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲2026民進黨高雄市長初選競爭激烈。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨高雄市長初選競爭激烈，綠委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑皆已表態投入，國民黨則是可望由藍委柯志恩參選。《鏡報》今（16日）公布最新民調，民進黨4人對決柯志恩，賴瑞隆領先柯志恩3.3個百分點最多、許智傑僅微幅領先0.9個百分點、林岱樺和柯志恩不相上下、邱議瑩則落後柯志恩4個百分點。另外，賴瑞隆在民進黨內互比與看好度方面皆位居第一。對此，4人也都回應了。民調第一的賴瑞隆表示，「兄弟姊妹爬山，我們一起努力，守護高雄未來。」

根據《鏡報》委託山水民調公司所進行的最新民調結果，賴瑞隆與柯志恩對比，獲得41.8%的支持度，略高於柯志恩的38.5%，呈現3.3個百分點的領先優勢，另有19.7%的受訪者尚未決定。若是許智傑與柯志恩對比，獲得39.8%的支持度，僅微幅領先柯志恩的38.9%，另有21.2%的受訪者尚未決定。

林岱樺與柯志恩對比，雙雙獲得38.8%的支持度，呈現勢均力敵的拉鋸戰，另有22.4%的受訪者尚未決定。邱議瑩與柯志恩對比，邱議瑩僅獲37.8%的支持度，落後柯志恩的41.8%，差距達4個百分點，另有20.5%的受訪者尚未決定。

進一步分析，在「黨內互比」方面，賴瑞隆的支持度為25.9%居冠，林岱樺的支持度為25.2%居次，賴、林兩人差距有限，呈現激烈競爭態勢；邱議瑩的支持度15.2%、許智傑11.5%則相對落後，另有22.2%的選民尚未決定。

在「看好度」方面，調查問到「最可能代表民進黨參選高雄市長」的人選，賴瑞隆以30.3%的看好度位居第一，其次分別是邱議瑩18.2%、許智傑14.5%和林岱樺14.0%，另有23.1%的民眾尚未決定。

對此，賴瑞隆回應，「岱樺、智傑、議瑩是我的兄弟姐妹」，兄弟姊妹爬山，大家一起努力，守護高雄的未來。謝謝市民的支持，民調是參考的重要指標，民調中不足之處，一定全力改進，會繼續努力爭取更多高雄市民的支持。

賴瑞隆強調，林岱樺、許智傑、邱議瑩都是他的兄弟姐妹，大家都對高雄有一份使命感，初選會是一場君子之爭，一起努力讓高雄市民成為最大贏家。人們常說「兄弟登山，各自努力」，但要強調的是「兄弟姊妹爬山，我們更要一起努力」，一起努力登頂，守護高雄的未來。高雄曾經跌倒，因此更加珍惜，團結守護高雄是我們的使命，我會全力以赴。

▼民進黨立委賴瑞隆。（圖／立委賴瑞隆國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委賴瑞隆。（圖／立委賴瑞隆國會辦公室提供）

許智傑說，看起來民調都在誤差範圍內。雖然他大動作比其他人晚，但後續爆發力強，這個星期六他會成立競選辦公室加大力道，全力衝刺，希望最後能在初選勝出，和高雄市民一起努力，一起勝利。

▼民進黨立委許智傑。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委許智傑。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

林岱樺表示，經過半年暗黑勢力的打壓，在斷手斷腳的情況下，她依然在領先群裡面，這點她要感謝高雄鄉親給她的溫暖跟支持。林岱樺提到，每一次的民調都在檢驗候選人，當然包括國民黨的柯志恩委員。最近的砂石事件，她是揭弊英雄？還是成為砂石幫的打手？她應該跟市民說清楚。

「我明天也會邀請產官學界，好好討論高雄的土方問題」，林岱樺強調，還是要嚴正地敬告柯志恩，身為教育工作者，妳和妳的團隊不應該以「邁瑩大峽谷」這樣的性別羞辱言詞，來進行攻擊、謀取政治利益。林岱樺是性別羞辱的受害者，「我會站出來捍衛高雄的姊妹們。我不會假扮揭弊英雄，但我會解決這個城市面臨的問題。」

▲▼民進黨立委林岱樺。（圖／立委林岱樺國會辦公室提供）

▲民進黨立委林岱樺。（圖／立委林岱樺國會辦公室提供）

邱議瑩則回應，「民調是其中一個參考數據，我們尊重，但不會被影響，我們對自己的節奏跟策略有信心，相信一定能爭取最大的支持」。民調長期趨勢，自己都穩居領先群，「面對近期爭議，我會展現魄力，持續提出願景，爭取更多支持。」

邱議瑩並透過社群指出，這一兩個月來，柯志恩及國民黨透過各種媒體和議題操作，不斷抹黑、影射她，的確造成民調的波動，但她會展現魄力，面對爭議、解決問題。

邱議瑩強調，「各項民調我一向尊重，也會列入參考，長期趨勢我穩居領先群，短期波動，我也會注意。我會保持自己的節奏，勤走基層、提出政策。我對自己有信心，繼續爭取更多市民支持。」

▼民進黨立委邱議瑩。（圖／立委邱議瑩國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委邱議瑩。（圖／立委邱議瑩國會辦公室提供）

本民調由《鏡報》委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間為2025年9月10日至2025年9月12日。訪問地區為高雄市，對象為設籍訪問地區、20歲以上成年人。抽樣方法採住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽樣。共計完成1,070份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為±3.00 個百分點。最後依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡加權，以符合母體結構。

09/15 全台詐欺最新數據

589 1 8885 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

高雄市長賴瑞隆邱議瑩柯志恩許智傑林岱樺

