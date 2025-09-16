最新調查！陳其邁施政滿意度蟬聯六都第一　市府感謝市民支持

▲陳其邁施政滿意度蟬聯六都第一。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

《天下雜誌》公布「2025縣市長施政滿意度調查」與「永續幸福城市大調查」，其中高雄市長陳其邁再度榮登六都第一。高雄市政府表示，這份肯定來自市民的支持與鼓勵，未來市府將持續全力以赴、深化施政，讓高雄在各項發展中再創高峰。

以規模近1.5萬人的天下雜誌民調，陳其邁施政滿意度以71.8分蟬聯六都最高，高市府表示，高雄正處於轉型關鍵期，近年市府積極推動「淨零X科技高雄、宜居高雄、幸福高雄、魅力高雄」四大願景，無論在交通建設、產業升級、環境永續或城市治理等面向，市府團隊皆全力推動，施政滿意度的提升，正是市民對市府施政的最大肯定。

▲高市府積極推動「淨零X科技高雄、宜居高雄、幸福高雄、魅力高雄」四大願景。（圖／記者許宥孺攝）

高巿府強調，市府將持續以務實、創新的態度，從民生基礎建設到青年創新創業，從淨零減碳到公共托育與長照服務，打造更宜居幸福的高雄。未來，市府也將持續串聯中央與地方資源，讓高雄在國際競爭與城市發展的浪潮中穩健前行。

最後，高市府再次感謝市民的肯定與支持，市府團隊將持續以市民需求為核心，與市民攜手奠定永續、韌性、轉型的基礎，共同讓高雄在穩健轉型的道路上持續邁進。