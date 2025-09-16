　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

縣市長施政滿意度調查　南投縣長許淑華排名全國第七

▲南投縣長許淑華日前視察南投市道路排水清淤、加強防汛整備。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣長許淑華日前視察南投市道路排水清淤、加強防汛整備。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

《天下雜誌》今日公布｢縣市長施政滿意度調查」結果，南投縣長許淑華施政滿意度為74.4分、全國排名第7；另在｢永續幸福城市大調查」部分，南投縣競爭力分數是514.57分，於非六都縣市排名第10，比去年進步1名。

南投縣政府指出，本次「縣市長施政滿意度調查」包含民意調查與專家評比，今年的調查架構為民意調查佔90%、專家評比結果佔10%，本次電話訪問執行期間為7月2日至8月18日，專家問卷調查進行期間為7月7日至7月30日；前七名為嘉義縣長翁章梁、連江縣長王忠銘、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、苗栗縣長鍾東錦、台東縣長饒慶齡、南投縣長許淑華。

「永續幸福城市大調查」則從經濟、環境、施政、文教、社福、醫衛與健康、多元共融七大面向衡量各縣市的表現，調查架構為客觀指標佔80%、主觀指標佔20%；客觀指標主要來自2024年政府公開統計資料，今年共採用59項，主觀指標為電話民調，針對各縣市在地居民詢問其七大面向的居住經驗與觀感。

另台灣進入超高齡社會，今年《天下雜誌》首度進行｢慢老城市調查」，以安居環境、身心健康、社會友善三大面向，衡量各縣市在高齡友善方面的表現，南投縣在非六都組排名第8；該項調查架構一樣分為客觀及主觀兩項指標，客觀指標為2024年政府統計資料佔80%、主觀指標為電話民調佔20%。

許淑華對此表示，感謝縣民支持，並強調將持續推動民生重要建設與相關政策、以滿足縣民需求，需改進的地方也會積極檢討，做好為民服務的工作。

09/15 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

天下雜誌民調許淑華施政滿意度

