川普、莫迪互釋善意　緩和美印關稅緊張推進貿易協議

▲美國總統川普與印度總理莫迪。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美印貿易緊張關係持續之際，印度總理莫迪（Narendra Modi）生日當天，美國總統川普16日透過社群媒體向他致賀，並肯定莫迪為結束俄烏戰爭所做出的努力。雙方領袖近期頻繁釋出和解訊號，試圖為僵持的貿易談判注入轉機。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文，表示感謝莫迪支持結束俄烏戰爭的行動，並透露雙方進行了一次「很棒的」通話，讚揚莫迪的領導能力。莫迪則在社群平台X上回應感謝川普的致意，並表示將致力深化美印關係，同時支持透過外交方式和平解決俄烏衝突。

川普政府上月為施壓俄羅斯，認為能源收入助長俄方持續入侵烏克蘭，因而將多數自印度進口商品的關稅上調至50%，藉以懲罰印度持續大量購買俄羅斯石油。此舉不僅引起印度強烈反彈，也使雙邊關係進一步惡化。

美國官員批評，印度煉油業者持續從俄羅斯採購石油，等同於協助俄方籌措戰爭資金。儘管如此，雙方在過去一周已多次釋出和解訊息，強調將透過對話推動貿易合作。

美印貿易官員於今日在新德里舉行會談，美方代表團由負責南亞與中亞事務的助理貿易代表林奇（Brendan Lynch）領軍。根據印度商工部發布的聲明，會談涵蓋多項雙邊爭端議題，雙方皆展現出積極務實的態度，尋求共識解方。

聲明指出，雙方同意加強溝通與協調，期望能儘早達成互利互惠的貿易協議。但外界也注意到，儘管印度早在貿易爭議初期即與美方展開協商，至今雙方尚未達成能有效降低關稅壓力的實質協議。

這波關稅升級已讓印度出口商感受到壓力，不僅出口訂單減少，更可能波及國內就業市場。川普政府將自印度進口的多數產品關稅從25%上調至50%，不僅加劇經貿矛盾，也讓雙方在地緣政治上的對立更加明顯。

印度智庫「全球貿易研究倡議」（Global Trade Research Initiative）創辦人斯里瓦斯塔瓦（Ajay Srivastava）分析指出，美印若欲打破僵局、重啟互信合作，華府必須先撤銷針對印度商品所加徵的懲罰性關稅，否則雙方無論在經貿或地緣戰略上都難以取得突破性進展。