　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普習近平19日熱線！　台灣、稀土、TikTok等議題端上桌

▲▼美國總統川普與中國國家領導人習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普與中國國家主席習近平預計19日通話，除了確認TikTok協議內容，波音飛機、稀土磁鐵供應與台灣等議題，預計都將成為焦點話題。

彭博社報導，川普在真相社群（Truth Social）發文宣布將與習近平通話時強調，「雙邊關係仍然非常牢固！！！」這不僅是他們6月以來首度對話，也被視為美中領袖10月底在亞太經濟合作會議（APEC）場邊會晤之前的暖身。

不過，北京尚未正式確認通話安排，外交部僅表示，「元首外交在世上最大2個經濟體的關係之中，發揮不可替代的戰略引領作用」。

美中核心訴求

川普的首要任務就是確保稀土磁鐵的流通，這是美國製造業的關鍵成分，同時是中國在應對高額關稅的談判籌碼。

川普宣稱關稅促進美國經濟復甦，他也希望透過維持關稅，保有貿易施壓力道。中國則在面臨國內經濟壓力的情況下，尋求解除部分額外關稅。

▲▼美國和中國國旗、電腦主機板和晶片。（圖／路透）

▲美中在AI與晶片等技術領域，展開激烈競爭。（圖／路透）

在半導體方面，2大強國互有攻防，華府在黑名單上增加32間公司，中國則對美國製造晶片展開新一輪調查。

此外，川普還要求加大打壓促進毒品芬太尼（fentanyl）與相關物質出口或融資的實體，這對北京而言也是敏感議題，官員們對於被暗示為毒品貿易共犯感到不悅。

可能達成協議

中國可能透過「購買更多美國產品」的一系列承諾，滿足川普取得重大勝利的需求。

儘管華府鷹派對於「中國在美投資」抱持懷疑態度，但中國訂購數百架波音飛機，被預期成為協議核心，並且對於川普跟習近平都有好處。

黃豆也是被頻繁鎖定的目標之一。如果中國減少向巴西採購，而是改買美國黃豆，將有利於川普取悅美國農民，並且達成增加對中出口的目標。

▲▼台灣,中國,美國。（圖／路透）

▲台灣仍是美中關係摩擦的主要來源。（圖／路透）

對美國而言，進一步緩和民間關係，也有助於2國關係解凍。採取更多行動，為中國留學生提供便利，尤其在美國加大打壓移民之際，成為一個可能的談判點。

較棘手的爭議議題

台灣仍是美中關係摩擦的主要來源，中國外交部長王毅上周向美國重申，華府應該對台灣保持謹慎，北京還可能要求美國減少對台軍售或者軍事培訓合作。

此外，川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）基本盤，不願讓美國更深入參與印太地區的抗中行動，但在南海衝突增加之際，包括菲律賓在內的盟友，尋求與美國建立更牢固的軍事關係。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 2 5515 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
徐國勇否認光復節　蔣萬安：賴清德是哪國總統？遵守哪國憲法？
快訊／新台幣強升！　再見「29」字頭
女大生慘死！命案現場遺留「粉色髮絲」　黑狗嗅聞血腥味
徐國勇：沒有什麼台灣光復節啦！　不要黑白講
快訊／金價再刷歷史新高！
竹科工程師70秒灌「1公升的眼淚」暴斃　酒吧老闆、店長慘了
國民黨「萊爾校長」紓壓球首波預購開賣　500顆3分鐘全秒殺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德國怎麼了？420萬人拖欠水電費　1/3人口拿不出4.5萬台幣

川普習近平19日熱線！　台灣、稀土、TikTok等議題端上桌

日女偶像15歲起「遭老闆潛規則」5年！逼拍不雅照　惡狼長相曝

美情報法案新條文　評估與台分享烏克蘭戰術軍備經驗

北京威脅不斷！　帛琉總統驚語：我們已經「處於戰爭狀態」

以色列展開大規模地面攻勢！　軍隊開入市中心追剿哈瑪斯

真的贏韓國！台灣人均GDP「22年以來」首度超車　韓媒揭3大原因

印航空難唯一倖存者創傷不敢搭飛機　家屬：恐永遠無法回英國

斑馬線坑洞20年沒補！　他塗鴉「大老二」火速修好

川普、莫迪互釋善意　緩和美印關稅緊張推進貿易協議

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【瞬間不嘻嘻】黃金獵犬調皮滾草被抓　秒變無辜小寶寶

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

德國怎麼了？420萬人拖欠水電費　1/3人口拿不出4.5萬台幣

川普習近平19日熱線！　台灣、稀土、TikTok等議題端上桌

日女偶像15歲起「遭老闆潛規則」5年！逼拍不雅照　惡狼長相曝

美情報法案新條文　評估與台分享烏克蘭戰術軍備經驗

北京威脅不斷！　帛琉總統驚語：我們已經「處於戰爭狀態」

以色列展開大規模地面攻勢！　軍隊開入市中心追剿哈瑪斯

真的贏韓國！台灣人均GDP「22年以來」首度超車　韓媒揭3大原因

印航空難唯一倖存者創傷不敢搭飛機　家屬：恐永遠無法回英國

斑馬線坑洞20年沒補！　他塗鴉「大老二」火速修好

川普、莫迪互釋善意　緩和美印關稅緊張推進貿易協議

鹿晗關曉彤爆分手！8年生日祝福「首度中斷」　13個月零同框

檢警勘查大峽谷！美濃阿婆攔路申冤：報案都沒用　警否認吃案

美打「台灣牌」戰略焦慮　解放軍談「台灣地位論」：是中國一個省

R17世運站東側A5街廓公辦都更　打造高雄半導體產業聚落新核心

小鬼驟逝5年…Junior喝醉狂喊「我要去找他」！妻心疼：他真的很想你

17歲男31刀殺女友！網揪出「悲劇共通點」　一票人秒抖：太可怕

于朦朧墜樓亡！　孫德榮爆「高層壓下真相」：太離奇到底在怕什麽

研究揭維他命D竟能助攻乳癌化療　醫：腫瘤全消機率提升近8成

美軍火商浮報軍購售價、超收行政管理費　審計部：追回近54億元

紐約時裝周／舒華看秀造型美到窒息！COS高級灰極簡秋冬重點單品一次看

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

國際熱門新聞

「不開冷氣、不外食」狂省錢！他存到1300萬退休...卻崩潰悔恨

陌生男婚禮現身！夫妻4年後聽真相笑了

日翁買春激戰140少女！最小僅9歲

21歲女醫學生離奇失蹤！褲子被剪碎　「內褲高掛樹上」成唯一線索

UNIQLO創辦人談關稅：美將承受最大代價

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

美國好市多氣泡酒會自爆！緊急發信：別打開

3貓被「裝箱棄置」貓咖　箱內全是抓痕

川普致敬勞勃瑞福「他是當年最紅的」

等待降息獲利了結　美股收黑125點

勞勃瑞福辭世　梅莉史翠普稱巨星殞落、珍芳達哀慟欲絕

馬路坑洞沒補　他畫大老二火速修好

人均GDP被台灣超車　韓媒揭3大原因

川普4度延長TikTok寬限期　周五將與習近平通話確認協議

更多熱門

相關新聞

人均GDP被台灣超車　韓媒揭3大原因

人均GDP被台灣超車　韓媒揭3大原因

台灣人均GDP預期今年將是22年以來首度超越南韓。《朝鮮日報》分析南韓落後的3大原因，其中最關鍵的一點，就是南韓經濟成長動能停滯，而台灣卻找到半導體新引擎，2國發展軌跡正式出現黃金交叉。

川普、莫迪互釋善意　緩和美印關稅緊張推進貿易協議

川普、莫迪互釋善意　緩和美印關稅緊張推進貿易協議

RTX6000D晶片中國不買帳！　輝達年底恐面臨逾百萬顆龐大庫存

RTX6000D晶片中國不買帳！　輝達年底恐面臨逾百萬顆龐大庫存

川普：美國在委內瑞拉外海擊沉3艘運毒船

川普：美國在委內瑞拉外海擊沉3艘運毒船

川普4度延長TikTok寬限期　周五將與習近平通話確認協議

川普4度延長TikTok寬限期　周五將與習近平通話確認協議

關鍵字：

美中台川普習近平稀土關稅半導體晶片AI台海

讀者迴響

熱門新聞

王柏傑被分手超錯愕！

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

準樺加沙估中颱以上　這兩天最近台灣

「不開冷氣、不外食」狂省錢！他存到1300萬退休...卻崩潰悔恨

18歲女大生最後身影曝光！　一身青春洋溢赴奪命約

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

全台變天！　米塔颱風估明生成

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

僅149cm！她靠「神比例穿搭術」撐出170氣場

上海女為愛嫁來台灣　怨2件事難融入

更多

最夯影音

更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面