川普習近平19日熱線！　台灣、稀土、TikTok等議題端上桌

▲川普與習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普與中國國家主席習近平預計19日通話，除了確認TikTok協議內容，波音飛機、稀土磁鐵供應與台灣等議題，預計都將成為焦點話題。

彭博社報導，川普在真相社群（Truth Social）發文宣布將與習近平通話時強調，「雙邊關係仍然非常牢固！！！」這不僅是他們6月以來首度對話，也被視為美中領袖10月底在亞太經濟合作會議（APEC）場邊會晤之前的暖身。

不過，北京尚未正式確認通話安排，外交部僅表示，「元首外交在世上最大2個經濟體的關係之中，發揮不可替代的戰略引領作用」。

美中核心訴求

川普的首要任務就是確保稀土磁鐵的流通，這是美國製造業的關鍵成分，同時是中國在應對高額關稅的談判籌碼。

川普宣稱關稅促進美國經濟復甦，他也希望透過維持關稅，保有貿易施壓力道。中國則在面臨國內經濟壓力的情況下，尋求解除部分額外關稅。

▲美中在AI與晶片等技術領域，展開激烈競爭。（圖／路透）



在半導體方面，2大強國互有攻防，華府在黑名單上增加32間公司，中國則對美國製造晶片展開新一輪調查。

此外，川普還要求加大打壓促進毒品芬太尼（fentanyl）與相關物質出口或融資的實體，這對北京而言也是敏感議題，官員們對於被暗示為毒品貿易共犯感到不悅。

可能達成的協議

中國可能透過「購買更多美國產品」的一系列承諾，滿足川普取得重大勝利的需求。

儘管華府鷹派對於「中國在美投資」抱持懷疑態度，但中國訂購數百架波音飛機，被預期成為協議核心，並且對於川普跟習近平都有好處。

黃豆也是被頻繁鎖定的目標之一。如果中國減少向巴西採購，而是改買美國黃豆，將有利於川普取悅美國農民，並且達成增加對中出口的目標。

▲台灣仍是美中關係摩擦的主要來源。（圖／路透）



對美國而言，進一步緩和民間關係，也有助於2國關係解凍。採取更多行動，為中國留學生提供便利，尤其在美國加大打壓移民之際，成為一個可能的談判點。

較棘手的爭議議題

台灣仍是美中關係摩擦的主要來源，中國外交部長王毅上周向美國重申，華府應該對台灣保持謹慎，北京還可能要求美國減少對台軍售或者軍事培訓合作。

此外，川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）基本盤，不願讓美國更深入參與印太地區的抗中行動，但在南海衝突增加之際，包括菲律賓在內的盟友，尋求與美國建立更牢固的軍事關係。