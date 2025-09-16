　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍猛批淡江大橋紅布條　綠議員反酸：發兩篇文未提侯友宜努力

▲賴清德、侯友宜出席「淡江大橋合龍典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德、新北市長侯友宜出席「淡江大橋合龍典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

淡水、八里鄉親期待40年的淡江大橋，今（16日）主橋段正式合龍。國民黨議員江怡臻說，好好的交通建設因為一條「最親民的賴總統」紅布條，被搞成「偉大領袖視察」秀；新北議員彭一書反酸江蹭聲量，民進黨執政期間順利發包、動工、追加預算，還解決雙北之間的爭議，賴總統和陳世凱部長都非常感謝新北市政府的幫忙，「中央地方同心協力，一起發展建設、解決問題，才是民眾之福」。

國民黨議員江怡臻說，淡江大橋合龍，好好的交通建設，硬是被搞成「偉大領袖視察」秀。一條「最親民的賴總統」紅布條，畫面瞬間共產化，「原來，我們離北韓這麼近」。

江怡臻說，這就是民進黨的縮影，「官員不拼建設，拼布條；政策不為民心，只為聖心」。賴清德可憐的民調，難道只能靠共產標語來救嗎？賴總統啊，你到底是在造橋，還是在造神？

對此，民進黨議員彭一書說，第一，時任賴清德院長核定淡江大橋追加經費58億元，讓淡江大橋流標7次後順利發包。第二，淡江大橋在蘇貞昌院長任內動工，其後他也解決雙北之間無法解決的爭議，核定淡北道路、設計關渡新橋，讓淡水未來的聯外交通更便捷。

第三，淡江大橋在陳建仁院長任內再次追加經費，在卓榮泰院長任內完成合龍，即將完工通車。第四，北海岸交通建設，中央大力補助。淡江大橋中央補助6成3（約144.7億元）；淡北道路中央補助5成7（約59億元）；淡海輕軌中央補助5成7（約87.6億元）。

彭一書說，中央大力補助新北建設，但同時也感謝新北市府的齊心努力，所以今天在合龍典禮上，賴清德總統和陳世凱部長都大聲的說非常感謝新北市府幫忙，「江怡臻議員妳知道嗎？國民黨臉書為了淡江大橋發了兩篇文，卻對侯市長的努力隻字未提」。

彭一書說，中央地方同心協力，一起發展建設、解決問題，才是民眾之福。同樣作為地方民意代表，怡臻議員應該多花心思為地方做點事，少對其他選區的建設噴口水，好嗎？

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

淡水

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

