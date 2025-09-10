虐殺黑狗才做完筆錄...強綁花貓塞塑膠袋！恐怖街友被羈押

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區一名61歲胡姓街友，涉嫌在8月底虐殺米克斯犬「Michael」。本月2日，他在完成虐狗案筆錄後，竟不知悔改，再度將毒手伸向一隻小花貓，企圖用尼龍繩綑綁再裝進垃圾袋帶走，所幸熱心民眾及時阻止。淡水警方循線在桃園將他逮捕，經考量胡男居無定所且有反覆再犯之虞，火速向法院聲請拘票，並在6日將其逮捕歸案。經檢方聲押法院裁定獲准。

▼胡姓街友做完筆錄又涉嫌偷貓塞塑膠袋 。（圖／記者陳以昇翻攝）

上個月8月19日，一隻「Michael」的黑色米克斯犬，在淡水漁人碼頭的船上被街友胡姓男子偷走，還將牠以腳踏車牽拉到台北市濱江街公園，隨後對牠施虐致死，並將狗屍遺棄丟到基隆河。淡水警方獲報後，循線追查，9月2日通知胡男到案，並依竊盜、毀損及違反動物保護法等罪嫌函送偵辦。

▼胡男8月19日牽著黑狗被拍下 。（圖／翻攝Threads animalhelp0101）

然而，胡男卻不知悔改，在完成筆錄當天清晨6時許，竟再次犯案。他在淡水河岸發現一隻繫有頸圈的小花貓，隨即以尼龍繩強行綑綁，並企圖將小貓塞入垃圾袋帶走。幸好，有熱心民眾及時發現，迅速剪斷繩索救出小貓，並將牠送回焦急的飼主身邊，才阻止了另一場悲劇的發生。

由於胡男居無定所，且在犯下虐狗案後仍不知收斂，持續對動物施虐，淡水警分局為防止憾事再度發生，立即蒐集相關證據，並火速向士林地方法院聲請拘票。經鎖定胡嫌行蹤後，6日清晨3時許在桃園市將他逮捕，訊後再度被依竊盜未遂、毀損及違反動物保護法等罪，移送士林地檢署偵辦。檢察官考量胡男的行為對社會治安造成危害，且有反覆再犯之虞，向法院聲請羈押，最終，法院裁定羈押。

▼警方在桃園逮捕胡男，檢方聲押獲准 。（圖／記者陳以昇翻攝）