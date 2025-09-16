　
政治

參與診治巴勒斯坦心臟病童及醫護人員培訓　駐以代表：人道無國界

▲▼我國駐以色列代表處15日宣布參與國際性慈善組織「拯救兒童心臟基金會」（Save a Child’s Heart）推動「救治巴勒斯坦心臟病童及培訓巴勒斯坦醫護人員」合作計畫。（圖／駐以色列代表處提供）

▲駐以色列代表處參與「救治巴勒斯坦心臟病童及培訓巴勒斯坦醫護人員」合作計畫。（圖／駐以色列代表處提供）

記者詹詠淇／台北報導

我國駐以色列代表處15日宣布參與國際性慈善組織「拯救兒童心臟基金會」（Save a Child’s Heart）推動「救治巴勒斯坦心臟病童及培訓巴勒斯坦醫護人員」合作計畫，彰顯台灣秉持衛生醫療無國界、人道關懷無國界的普世精神。

台灣在計畫首波將協助10名約旦河西岸地區巴勒斯坦心臟病童至以色列Sylvan Adams兒童醫院進行治療，並將協助訓練巴勒斯坦拉馬拉（Ramallah）醫院的巴籍醫師阿魯巴（Dr. Shuruq Abu Aruba）精進心臟專科治療能力，阿魯巴醫生未來學成後將返巴投入心臟外科工作，有助提升巴勒斯坦心臟病童的診療品質。

駐以代表李雅萍表示，台灣多年來在國際社會上積極從事人道醫療援助，此次參與巴籍病童診治及醫事人員培訓計畫，再度彰顯醫療無國界的人道關懷精神。

「拯救兒童心臟基金會」長期推動國際醫療人道援助，不分種族、宗教、性別或國籍，多年來協助許多巴勒斯坦及非洲國家心臟病童至以色列進行治療，曾獲得「聯合國人口獎」表彰肯定。自1995年以來，該基金會已協助救治來自72個國家、超過7,500名心臟病童，培訓超過160位心臟醫療專業人員。

更多新聞
