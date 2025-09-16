　
政治

自由鳳梨熱銷日本　林佳龍：日本幾乎全包了！成台灣鳳梨最大買家

▲▼外交部長林佳龍表示，日本成台灣鳳梨最大買家。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲外交部長林佳龍表示，日本成台灣鳳梨最大買家。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍今（16日）於社群平台發文表示，今年台灣出口的鳳梨中，日本購買量占比超過九成，「幾乎把台灣外銷的鳳梨全包了」！林佳龍並感謝日本在2021年中國宣布禁止台灣鳳梨進口時率先伸出援手，展現民主夥伴彼此相互支持的真誠友誼。

林佳龍回顧，2021年中國突襲宣布禁止台灣鳳梨進口，在農民最艱困的時刻，日本率先伸出援手。日本前首相安倍晉三更在社群媒體貼出自己與台灣鳳梨的合照，讓「自由鳳梨」一夕之間知名度大開。

「這幾年，台灣鳳梨的酸甜滋味，早已成功擄獲日本民眾的味蕾」，林佳龍強調，如今日本更成為台灣最大的海外市場。統計顯示，今年前8個月台灣鳳梨出口總額達7.2億元，其中日本就買下了6.7億元、1.59萬噸，占比超過九成，「幾乎把台灣外銷的鳳梨全包了」！

林佳龍再次感謝日本朋友用實際行動「下架」超市內的台灣鳳梨，讓台灣順利度過難關。這份情誼，就如同台灣人力挺瓜地馬拉咖啡一樣， 都展現民主夥伴彼此相互支持的真誠友誼。

林佳龍表示，未來外交部將持續協助農民拓展國際市場，讓世界各地都能品嚐到台灣水果的美味，也藉此深化台灣與全球民主夥伴的連結。

 
09/15 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中駐丹麥大使要日本驅離我代表遭拒　外交部說話了

中駐丹麥大使要日本驅離我代表遭拒　外交部說話了

中國戰狼外交惡行又一樁，丹麥媒體《貝林時報》日前披露，我國駐丹麥代表鄭榮俊夫婦2月受邀出席日本駐丹麥大使館舉辦的慶祝日本天皇生日酒會，但中國駐丹麥大使王雪峰卻要求日方驅離我方代表，被拒絕後還憤而離席。對此，外交部發言人蕭光偉今（16日）表示，遺憾21世紀的今天還能看到這樣失當、不符國際禮儀的事情發生。如此明目張膽、肆無忌憚的卑劣無禮行為，將在國際社會引起嚴重反感，更難見容於文明法治國家。

台網紅拒陪睡韓男遭暴打　外交部出手了

台網紅拒陪睡韓男遭暴打　外交部出手了

AIT提「台灣地位未定」中國跳腳　外交部發聲了

AIT提「台灣地位未定」中國跳腳　外交部發聲了

日官房長官林芳正宣布參選自民黨大選！

日官房長官林芳正宣布參選自民黨大選！

北農攜手日商Grit Foods簽署2026年農產品供應合約

北農攜手日商Grit Foods簽署2026年農產品供應合約

