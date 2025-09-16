中駐丹麥大使要日本驅離我代表遭拒　外交部：戰狼外交悖離文明素養

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

中國戰狼外交惡行又一樁，丹麥媒體《貝林時報》日前披露，我國駐丹麥代表鄭榮俊夫婦2月受邀出席日本駐丹麥大使館舉辦的慶祝日本天皇生日酒會，但中國駐丹麥大使王雪峰卻要求日方驅離我方代表，被拒絕後還憤而離席。對此，外交部發言人蕭光偉今（16日）表示，遺憾21世紀的今天還能看到這樣失當、不符國際禮儀的事情發生。如此明目張膽、肆無忌憚的卑劣無禮行為，將在國際社會引起嚴重反感，更難見容於文明法治國家。

外交部今上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部亞東太平洋司司長林昭宏大使進行業務簡報。

針對中國駐丹麥大使在酒會中，無禮要求日本驅離我國大使一事，蕭光偉表示，非常遺憾在21世紀的今天還是能看到這樣失當、而且不符國際禮儀的事情發生。也就是我國駐丹麥代表鄭榮俊大使夫婦今（2025）年2月受邀出席日本駐丹麥大使館舉辦的慶祝天皇生日酒會，期間中國駐丹麥大使曾試圖要求日方驅離我國鄭大使夫婦，不過遭到拒絕後氣憤離席，離場前甚至以手指指向鄭大使表達不滿。這種惡劣無禮行徑讓當日在場的各國使節親眼目睹，也在當地外交圈流傳。

蕭光偉指出，外交部強烈譴責中方外交人員試圖惡意打壓我國與他國正常互動的粗暴卑劣行徑，這種「戰狼外交」的蠻橫作風，不但毫不尊重主辦方、無視出席國際活動應有的基本禮節，而且完全悖離國際社會的文明素養。

蕭光偉認為，如此明目張膽、肆無忌憚的卑劣無禮行為，將在國際社會引起嚴重反感，更難見容於文明法治國家。外交部呼籲國際社會共同抵制並嚴厲譴責中方此類霸凌言論與惡劣行徑。