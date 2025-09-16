台網紅拒陪睡韓男遭暴打　外交部：已與韓國警方聯繫

▲外交部亞東太平洋司司長林昭宏大使。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

台灣YouTuber劉力穎近日在社群平台貼出瘀青照，透露自己在韓國因拒絕陌生男子搭訕而被暴打，但警方僅口頭安撫她，並未調閱現場監視器，讓她感到十分無助。對此，外交部亞東太平洋司長林昭宏今（16日）表示駐韓國代表處已經與韓國警方聯繫，請韓國警方依法辦理，也會提供劉小姐必要的協助。外交部也責成駐韓國代表處馬上洽請韓國觀光公社及首爾市政府，請該等機構保障我國人旅遊有積極的作為。

外交部今上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部亞東太平洋司司長林昭宏大使進行業務簡報。

林昭宏表示，針對劉小姐在韓國首爾遭到陌生韓國籍男子毆打，造成多處大片瘀青的事情表示相當關切，駐韓國代表處已經與韓國警方聯繫，目前準備跟承辦警員當面了解案情，並請韓國警方依法辦理，也會提供劉小姐必要的協助。

▼劉力穎被打。（圖／翻攝自Instagram／liying0731）

▲劉力穎還原被暴打經過。（圖／翻攝自YouTube／LIYING LIU 劉力穎）

林昭宏強調，如果她要報案，會提供聘請律師、翻譯，也責成駐韓國代表處馬上洽請韓國觀光公社及首爾市政府，請該等機構保障我國人旅遊有積極的作為。外交部一向重視國人國外旅遊安全及權益，強烈譴責任何暴力行為。

林昭宏呼籲，國人在韓國旅遊期間注意自身安全，如有遭遇緊急狀況請在事發時後即刻報警，並撥打我國駐韓代表處緊急電話，或者駐釜山辦事處緊急電話，必要的時候也可以請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心電話，以獲得必要的協助。

此外，針對由仁川國際機場、金浦機場等韓國15座機場勞工組成的「全國機場勞工聯合會」將在19日起展開全面罷工行動，林昭宏表示，目前勞資雙方仍在協商，航班往返台北與韓國的航班並沒有異動。如果機場管理方跟航空公司沒有回應訴求，將延長到中秋假期，呼籲國人這段時間如果有安排韓國旅行，還是要先注意航班資訊。

林昭宏說，依據韓國法規規定，機場員工雖然有罷工權，但機場營運涉及公共利益，必須先經過中央委員會調解，並在罷工期間維持最低限度服務，政府有權緊急仲裁終止罷工。考量中秋假期，國人前往韓國旅行人數眾多，如果罷工影響造成航班延誤、取消、旅遊不便情形，駐韓國代表處會在網站上公告旅遊警示，提醒國人注意航班資訊，以免造成旅遊不便。