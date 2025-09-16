AIT提「台灣地位未定」中國跳腳　外交部：國際夥伴眼睛是雪亮的

▲外交部發言人蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國在台協會（AIT）日前表示，中國刻意扭曲二戰時期文件，美國國務院也背書，引發中國外交部痛批「顛倒黑白」。對此，外交部發言人蕭光偉今（16日）表示，可見國際社會理念相近的夥伴眼睛是雪亮的。

今年適逢第二次世界大戰終戰80周年，中國外交部長王毅多次指稱，《開羅宣言》、《波茨坦公告》及《舊金山和約》等國際文件，顯示日本的戰爭責任，「要求日本將從中國所竊取的領土，包括台灣歸還中國」。AIT日前表示，中國刻意曲解二戰時期的文件，「北京的論述純屬錯誤，這些文件從未決定台灣的最終政治地位」；根據《聯合報》報導，美國國務院與AIT的口徑一致，重申AIT的說法，指AIT已經準確地傳遞訊息。

中國外交部發言人林劍昨批評，「有關機構的謬論顛倒黑白，混淆視聽，中方對此強烈不滿，堅決反對，台灣回歸中國，是二戰勝利成果和戰後，國際秩序的重要組成部分，《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《日本投降書》等一系列，具有國際法效力的文件，都清楚確認了，中國對台灣的主權。」

林劍直指，「台灣地位問題早在1945年，中國人民抗日戰爭勝利時，就已經徹底解決，所謂「舊金山和約」，是二戰之後美國「揪集」一些國家，在排斥中華人民共和國、蘇聯的情況下，對日單獨媾和而發表的非法無效文件。」他強調，「世界上只有一個中國，臺灣是中國領土不可分割的一部分，這是不容置疑的歷史和法理事實，任何人任何勢力都無法改變。」

對此，我外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉今上午在「單位主管例行新聞說明會」表示，可見國際社會理念相近的夥伴眼睛是雪亮的。雖然中華人民共和國一直試圖竄改二戰史實，謊稱台灣屬於中華人民共和國，但正如外交部長林佳龍多次對外聲明，中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬是客觀現狀，中華人民共和國更無權在國際社會上代表台灣。

蕭光偉指出，外交部感謝並歡迎美方對中國扭曲二戰 相關文件 言論的駁斥，特別是公開明確重申美方對台政策立場，駁斥中方虛假不實的論述，以及再次展現對台灣國際參與的堅定支持。

蕭光偉說，外交部強調，台灣從1980年代中期開始，透過由下而上的方式推動政治自由化與民主化的轉型，1987年解除戒嚴、1991年廢除《動員戡亂時期臨時條款》、1991年、1992年相繼完成國大代表選舉及立委選舉，並在1996年完成首次總統直選，至此中華民國政府的中央行政、立法代表都是由台灣人民選出，成為有效統治，並對外代表台灣的唯一合法政府，更確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀。此後我國歷經2000年、2008年及2016年的三次政黨輪替，持續鞏固台灣的民主體制與主體意識，也反映出台灣人民追求自由與民主的堅定意志。

蕭光偉表示，在此也要鄭重呼籲各界，中國政府近來大興「法律戰」，意圖改變區域現狀並合法化其侵略行徑，破壞和平穩定。中華民國台灣作為國際社會負責任的成員，除將持續維護現狀，也鼓勵更多理念相近的夥伴明確反制中方的不實論述。我國將持續與美國等夥伴合作，共同確保區域及台海的和平、穩定與繁榮。