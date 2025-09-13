　
大陸 大陸焦點 特派現場

「林佳龍」訪歐惹怒中方　陸外交部怒斥：不過是地方外事官員

▲我國外交部長林佳龍。（圖／翻攝外交部長林佳龍臉書）

記者廖翊慈／綜合報導

我國外交部長林佳龍日前展開出訪歐洲的行程，11日抵達捷克。相關消息也引起中方關注，中國外交部發言人林劍12日在例行記者會上，對此表達強烈不滿，「台灣是中國的一個省，你剛才提到的不過是中國的地方外事官員。」

據《澎湃新聞》報導，一名路透社記者在會上就台灣負責外事事務官員林佳龍訪歐洲一事提問。

林劍強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題關乎中國主權和領土完整。」

▲中國外交部發言人林劍。（圖／翻攝中國外交部）

林劍強調，「我們一貫堅決反對，建交國同台灣開展任何形式的官方交往，堅決反對為台獨分子的活動提供平台，中方對此強烈不滿和堅決反對，已向有關國家提出嚴正交涉。」

台灣外交部發言人蕭光偉也立馬回擊林劍，「台灣將持續與理念相近國家基於共享的民主、自由與人權價值，進行互訪交流與各領域的合作，中國無權置喙，更無權干預其他國家的主權行為，恣意凸顯其霸權心態。」

林佳龍近日已展開訪問歐洲行程，第一站便抵達捷克，並於11日出席國立故宮博物院在捷克國家博物館舉行的特展活動，一同出席展覽開幕式的，還有捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

美媒《時代雜誌》（TIME）公布「2025全球最佳企業」（World’s Best Companies）排行榜，台灣共有10家企業入榜，其中以中國信託居台企之首。

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

